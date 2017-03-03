Кесклиннаская управа отчитается перед жителями района

Как отметил старейшина района Таави Пукк, можно, не раскрывая особого секрета, утверждать, что проведенная работа дала результаты, идет ли речь о ремонте улиц, проектировании новых трасс, проведении оздоровительных мероприятий или поддержке общественных инициатив. Но, разумеется, многие вопросы с повестки дня еще не сняты, работа по ним продолжается. В небольшой информации обо всем не расскажешь, поэтому старейшина просто приглашает всех желающих придти и послушать отчет.

Одновременно там же начнется сбор идей для очередной программы позитивного развития города, поскольку срок нынешней истекает в начавшемся году. Управа уже начала в марте проект, озаглавленный "Свежий ветер в руководстве Кесклиннаским районом", в рамках которого каждую пятницу в многолюдных местах можно получить услуги, которые предоставляются обычно в районных учреждениях. В предстоящую пятницу таким местом станет парк Таммсааре.

Однако предложения по новой программе принимаются не только по пятницам, но и во все рабочие дни в помещениях управы по адресу: улица Нунне, 18. Специальные почтовые ящики установлены и в других районных учреждениях включая отдел социального обеспечения на Пярнуском шоссе, 9, музей Народного фронта на площади Вабадузе,9, социальный центр на улице Лийвалайа, 32 и даже баню на улице Рауа,23.