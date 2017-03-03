Абрамович мог тайно арендовать одно из знаменитых поместий Нью-Йорка

При этом представитель Абрамовича отказался как-либо прокомментировать информацию о том, арендовал ли миллиардер эту усадьбу или нет, пишет Newsru.com.

Lasata была построена дедом Жаклин Кеннеди в 1917 году по проекту архитектора Артура Джексона. Будущая первая леди США проводила летние каникулы в Ист-Хэмптоне до 12-летнего возраста, но и позже продолжала посещать Lasata.

In addition to Grey Gardens, Grandfather's "Lasata" is on the market.

50(million) Shades of Bouvier. pic.twitter.com/cBbD0BCuai — Lee Radziwill (@RadziwillLee) February 11, 2017

В 2007 году поместье площадью 4,4 га приобрел арт-директор Tiffany & Co Рид Кракофф за 25 млн долларов. В том же году усадьба была отреставрирована, в результате на ее территории появились отдельно стоящий гараж на три автомобиля, бассейн и дом с двумя спальнями.

В сентябре 2016 года Кракофф выставил усадьбу на продажу уже за 53,99 млн долларов, однако позже цена упала на 2 млн. Но можно купить и по отдельности два отдельных участка: участок площадью 2,8 га с жилым домом, бассейном и гостевым домом за 38,99 млн долларов и участок площадью почти 1,6 га с теннисным кортом за 12,99 млн.