Суд ООН начал слушания по иску Украины против России

Ожидается, что слушания продлятся четыре дня. Украина представит аргументы в понедельник, 6 марта, и в среду, 8 марта. Россия - во вторник, 7 марта, и в четверг, 9 марта. Слушания будут начинаться каждый день в 10:00 по местному времени. По данным УНИАН, в первые два дня стороны должны изложить свои позиции относительно запроса, а в следующие два - заключительные позиции.

УНИАН уточняет, что дело слушают 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама. Ожидается, что по результатам этих слушаний будет определение суда - удовлетворить или нет просьбу Киева о введении временных мер. Это решение может быть принято в период от нескольких недель до месяцев.

По данным СМИ, в запросе о применении мер Украина просит суд обязать Россию прекратить нарушение международного права. В частности, Украина обращается с ходатайством обязать Россию обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия на Украину, остановить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины, а также воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в Крыму.

В ходе слушаний Украина надеется доказать, что Москва нарушает нормы международного права. В свою очередь РФ отрицает отправку войск или военной техники на восток Украины, напоминает Reuters.

Жалоба Киева в Международный суд в Гааге была подана в январе. В МИД Украины на днях отметили, что рассмотрение иска по существу продолжится, независимо от решения суда по запросу о применении временных мер.

«Решение относительно этих слушаний должно быть принято за один-два месяца и является обязательным для сторон», - заявила в понедельник, 6 марта, в эфире телеканала «1+1» спикер МИД Украины Марьяна Беца. Она отметила, что, несмотря на принятия решения судом в пользу Украины, Россия может отказаться его выполнять и ситуация не нормализуется. В таком случае украинская сторона намерена обратиться в ООН с требованием контроля за выполнением решения, сообщает сайт «Сегодня.ua».