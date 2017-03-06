По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, комиссия по экономике пришла к единому мнению, что существующую железнодорожную сеть необходимо и дальше развивать и поддерживать в очень хорошем состоянии. «С точки зрения развития экономики Эстонии важное значение имеют внутригосударственные и международные скоростные соединения. Важно не только строительство новой трассы, но и развитие существующей в Эстонии сети железных дорог», – сказал Кокк.

По оценке заместителя председателя комиссии по экономике Тоомаса Кивимяги, Rail Balticа – наше скоростное шоссе в Европу, а для Европы – в Эстонию. «По мнению логистических предприятий Финляндии, строительство Rail Balticа – наиболее важное положительное событие в их секторе на ближайшее десятилетие. Привлекательность Эстонии как инвестиционной и экономической среды благодаря Rail Balticа заметно вырастет», – сказал Кивимяги.

Он добавил, что строительство Rail Balticа даст большой толчок и туризму. «Эстония может предложить очень качественные, уникальные и привлекательные туристические услуги, но недостаточное транспортное сообщение – серьезная преграда для использования нашего потенциала», – сказал Кивимяги.

18 ноября прошлого года Рийгикогу принял в производство коллективное обращение «В защиту Эстонии», инициированное партией «Eestimaa Rohelised», «Noored Rohelised» и «Ökoriik Eesti». Обращение связано со строительством Rail Balticа. Обращение подписал электронно 1321 человек.

Петиция призывает отказаться от проекта Rail Balticа в его нынешнем виде, когда будет построена новая инфраструктура, которая разделит Эстонию на две части. Авторы обращения считают, что реконструкция существующей железнодорожной инфраструктуры Эстонии позволит создать действующие хорошие международные соединения с Европой, и проект Rail Balticа можно сделать более прибыльным и полезным для Эстонии.