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Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания швейцарская компания Nestle и ведущий мировой производитель безалкогольных напитков американская Coca-Cola приняли решение об окончании деятельности совместного предприятия Beverage Partners Worldwide (BPW) в 2018 году, сообщает "Интерфакс".

Созданное в 2001 году BPW специализируется на выпуске чаев в бутылках, в частности, под маркой Nestea в Европе и Канаде. "Рынок готовых к употреблению чаев претерпел изменения, и Nestle полагает, что настало время развивать Nestea независимо", - говорится в сообщении швейцарской компании.

Nestle предоставит Coca-Cola лицензию на производство и распространение Nestea в Канаде, Испании, Португалии, Андорре, Румынии, Венгрии и Болгарии. Подразделение Nestle Waters, которое управляет брендом Nestea в ряде стран (включая США), будет распространять чаи во всех остальных европейских странах, не затронутых лицензионным соглашением.

BPW была создана Nestle и Coca-Cola в 2001 году на паритетных началах. Продукция под маркой Nestea конкурирует, в основном, с чаями Lipton Iced Tea и Brisk, которые выпускает совместное предприятие Pepsi Lipton Tea Partnership, созданное в 1991 году двумя другими пищевыми гигантами - Unilever и PepsiCo.

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