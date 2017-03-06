Распространенная схема шантажа: от мужчины требуют денег за интимное видео

Как сообщает Cert.lv, житель Латвии стал жертвой распространенной схемы шантажа, когда в социальной сети, на сайтах знакомств или порносайтах девушка предлагает познакомиться и пообщаться в режиме реального времени через Skype.

Цель шантажистов - заставить человека заняться какими-либо компрометирующими действиями. Видеозвонок записывается, после чего жертве приходит сообщение с требованием перечислить деньги, иначе видеоролик будет опубликован на Youtube и разослан всем контактам в социальных сетях.

Cпециалисты Cert.lv отмечают, что им известно о множестве подобных случаев. В организации предупреждают, что социальные сети являются публичной средой, где информация частного характера легко записывается и распространяется.

В случае попадания в подобную ситуацию специалисты рекомендуют обратиться в полицию и поменять пароли электронной почты, а также профиля в социальной сети.