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Рейнсалу продолжает процесс взыскания с России компенсации

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Министр юстиции Урмас Рейнсалу заявил, что продолжает процесс взыскания с России как правопреемника СССР компенсации за причиненный оккупацией ущерб, поскольку правительство не принимало противоположного решения.

«Единственное решение, которое приняло в Эстонии правительство, принято в 2004 году, по требованию высокого народного представительства, и оно четко зафиксировало, руководствуясь принципами международного права, что оккупация Эстонии привела к ущербу, а исполнительная власть Эстонии должна посредством правительства заниматься этими вопросами», - сказал Рейнсалу, отвечая на вопросы на инфочасе Рийгикогу в понедельник.

Министр отметил, что ни один последующий кабинет правительства после 2004 года не менял это решение. По словам министра, он продолжит заниматься этой темой и осенью, уже при работе нынешнего кабинета правительства, он сформировал экспертную комиссию, задачей которой является прояснение вопросов, связанных с исследованием причиненного действиями оккупировавших Эстонию тоталитарных режимов ущерба.

«Задача комиссии — проанализировать методы, использовавшиеся до сих пор в Эстонии и других странах для оценки вызванных действиями оккупировавших Эстонию тоталитарных режимов демографических потерь, а также экономического и экологического ущерба, и разработать рекомендации по оценке для дальнейшей деятельности. Также она должна подвести итоги имеющихся результатов исследования причиненного оккупацией ущерба, проанализировать правовые аспекты связанного с оккупацией ущерба, а также важно систематизировать и обнародовать связанные с оценкой причиненного оккупацией ущерба информацию и материалы», - сказал Рейнсалу.

По словам министра, Эстония планирует тесно сотрудничать в предъявлении требований о компенсации связанного с оккупацией ущерба с Латвией и Литвой, которые достигли в этом процессе большего успеха, чтобы три страны пользовались одинаковой методической базой при предъявлении требований.

Рейнсалу ответил на инфочасе на запрос членов Консервативной народной партии (EKRE), касавшийся компенсации вызванного оккупацией ущерба, причиненного Россией Эстонской Республике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкомпенсацияроссиясссрурмас рейнсалу
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