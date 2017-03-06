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Кылварт: подготовка к строительству нового здания гимназии Густава Адольфа велась по всем правилам

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Таллинский департамент городского планирования выдал строительной фирме Nordlin Ehitus все необходимые разрешения на реконструкцию и строительство здания корпуса 1-й и 2-й ступени обучения Таллинской гимназии Густава Адольфа. Разрешения выдавались с соблюдением всех процедурных правил. Ни один закон в процессе работ по сносу и в ходе начала строительства, вопреки прозвучавшим в прессе обвинениям, нарушен не был.

"Весьма прискорбно, что используются и такие методы, чтобы остановить столь важный для системы образования в Таллинне строительный объект, - подчеркнул вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. - Ходатайство о реконструкции и расширении бывшей школы на улице Вана-Каламая, 9 и строительный проект были представлены департаменту городского планирования 26 января, 6 февраля департамент выдал разрешение не перестройку, а 3 марта - разрешение на строительство".

В связи с публикацией в газете "Эрилехт" от 6 марта Таллинская городская управа может лишь сообщить, продолжил Кылварт, что 8 февраля положение дел на стройке было проверено Департаментом технического надзора, который не установил ни единого нарушения. Никак не зависящий от города эксперт подтвердил, что все происходящее на стройке законно.

"Мы хотим, - подчеркнул Кылварт, - чтобы дети могли уже с осени приступить к учебе в новом здании гимназии. Но при этом никакие скидки по качеству или другим параметрам строителям не делаются".

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