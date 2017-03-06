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Осужденная за репост россиянка вышла на свободу

Rus.Postimees.ee
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Воспитательница Евгения Чудновец, которой Курганский областной суд отменил обвинительный приговор за репост в интернете видеоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере, вышла на свободу. Она находилась в женской исправительной колонии Нижнего Тагила, сообщил ТАСС гражданский муж Чудновец Андрей Мясников.

"Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду, примерно через 20 минут я встречусь с Евгенией", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможном освобождении Чудновец из колонии.

Адвокат Чудновец Алексей Бушмаков подтвердил информацию о ее освобождении. Об этом он сообщил на своей официальной странице в сети Facebook. 

Ранее сообщалось, что Курганский областной суд отменил обвинительный приговор воспитательнице детсада Евгении Чудновец. Такое решение было принято после того, как Верховный суд внес на его рассмотрение кассационное представление прокуратуры.

Кассационное представление на приговор Чудновец внес ранее в Верховный суд РФ замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек. В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

28 февраля Верховный суд признал доводы замгенпрокурора РФ заслуживающими внимания и внес кассационное представление прокуратуры на рассмотрение в Курганский областной суд. Чудновец приговорили к лишению свободы по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" за репост в социальных сетях видеоролика с издевательствами над обнаженным ребенком, снятого в детском лагере в Катайске Курганской области. Сама воспитательница объяснила, что не смогла пройти мимо вопиющего случая. К уголовной ответственности были привлечены двое вожатых лагеря.

В начале января 2017 года Чудновец была помещена в карцер Шадринского СИЗО в Курганской области. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергея Зыкова, воспитательница была наказана за то, что закрывала ноги одеялом, находясь в камере. Федеральная служба исполнения наказаний назначила служебную проверку для выяснения правомерности помещения Чудновец в карцер. Осужденная отбывала наказание в женской исправительной колонии № 6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области.

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