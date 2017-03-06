Государство должно помогать пострадавшим бесплатно

«Недавно я встречался с работниками Пярнуского женского опорного центра, которые обратили мое внимание на то обстоятельство, что иногда жертвам семейного насилия весьма сложно получить правовую помощь», - написал Осиновский Рейнсалу.

В опорном центре Осиновский узнал, что бесплатное получение помощи зависит от финансового положения потерпевшей – дохода, имущества и, в том числе, доходов и имущества членов семьи: «Это ставит жертву в сложное положение, если при оценке финансового положения принимается в учет, например, общее имущество, которое не обязательно можно продать в случае возникновения конфликтной ситуации».

Поэтому председатель соцдемов, министр Осиновский, предложил министру от IRL Рейнсалу изменить нынешний порядок: «Нужно проанализировать возможность предоставления государственной правовой помощи автоматически и бесплатно всем жертвам насилия против женщин и в семье». Это означало бы, что каждой потерпевшей, которая этого хочет, государство автоматические обеспечивало бы защиту ее прав и интересов.

Рейнсалу еще не ответил на предложение коллеги, но пообещал проанализировать пришедшее только на прошлой неделе письмо и тогда сформулировать свое мнение. Но он отметил, что в этом году вступили в силу поправки к Закону о помощи жертвам, и уже они должны были улучшить доступность правовой помощи для потерпевших.

Рейнсалу пояснил, что если прежде правовую консультацию предлагали только малозащищенным людям, то теперь круг ее получатель значительно расширился. Общие правовые консультации теперь получают жертвы, имеющие доход до полутора средних зарплат по стране: «Таким образом, необходимость в правовой помощи для жертв насилия должна быть удовлетворена».

По словам министра, у Министерства юстиции для дополнительной правовой помощи предусмотрено более 750 000 евро в год.

И хотя порядок действует с начала этого года, сейчас на этом основании получить помощь еще нельзя. Рейнсалу выразил надежду, что с середины апреля она станет доступна во всех уездных центрах.

Тему семейного насилия в последние недели неоднократно обсуждали и поднимали – после того, как президент Керсти Кальюлайд достаточно болезненно сослалась на нее в своей речи по случаю дня рождения республики.

Рейнсалу напомнил о стратегии профилактики насилия: «Есть идея о том, чтобы собрать работу разных учреждений под одной крышей и стратегически управлять деятельностью по профилактике – чтобы никто не остался один, загнанным в угол». Он добавил, что ключевым в профилактике насилия является совместная деятельность.

Темой насилия против женщин и в семьях занимаются министерства социальных и внутренних дел, а также юстиции – согласно своим задачам.

В прошлом году в Эстонии были зарегистрированы более 3000 случаев семейного насилия.