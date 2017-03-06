Из-за русских хакеров голоса посчитают вручную

Местная пресса рассказала, что за нападениями стоят российские группировки хакеров Cozy Bear и Fancy Bear. Те же группировки службы безопасности США обвиняли во вмешательстве в выборы американского президента.

Опасаясь, что русские хакеры могут вмешаться и в предстоящие в Голландии парламентские выборы, было решено, что подсчет голосов, в большей степени, будет производиться вручную.

«Мы должны доверять старой доброй бумаге», - сообщил министр внутренних дел Голландии Рональд Пластерк RTL.

И все же, только вручную посчитать не получится, а потому обещают использовать и компьютеры, но они не должны быть соединены с Интернетом. Результаты голосования будут в руках доставлены с избирательных участков в органы местных самоуправлений, отсюда в избирательные центры провинций и, в итоге, в Центральную избирательную комиссию.

По словам экспертов по кибербезопасности, в голландской избирательной технологии есть слабые места, особенно уязвимым считается именно подсчет голосов. Эксперты уверяют, что они постоянно предупреждают власти об этом, но за десять лет проблемой так и не занялись.