Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна

Ограничить допустимую скорость до 40 км/ч префект предлагает на тех улицах, на которых проживает больше пожилых людей, поскольку именно они в большей части случаев страдают в ДТП. Городские власти в принципе не против такого предложения и даже готовы его воплотить в жизнь, но не на всех улицах столицы.

"В центре города, где магистрали и оживленное движение, по нашему мнению, нет смысла снижать допустимую скорость, потому что во время часа пик, когда машин много, они и так едут со скоростью 30-40 км/ч", – сказал руководитель отдела дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.