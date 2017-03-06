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Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна

Rus.Postimees.ee
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На некоторых улицах спальных районов Таллинна следует ограничить допустимую скорость до 40 км/час, предложил столичным властям префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани. По мнению полиции, такие меры помогут сократить количество жертв ДТП, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Ограничить допустимую скорость до 40 км/ч префект предлагает на тех улицах, на которых проживает больше пожилых людей, поскольку именно они в большей части случаев страдают в ДТП. Городские власти в принципе не против такого предложения и даже готовы его воплотить в жизнь, но не на всех улицах столицы.

"В центре города, где магистрали и оживленное движение, по нашему мнению, нет смысла снижать допустимую скорость, потому что во время часа пик, когда машин много, они и так едут со скоростью 30-40 км/ч", – сказал руководитель отдела дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

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