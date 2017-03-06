В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

Творчество Трио Романс стильно и элегантно, а выступления продуманы до мелочей. Управа Ласнамяэ приглашает всех в этот прекрасный весенний праздник на концерт Трио Романс, который начнется в Культурном центре Линдакиви 8 марта в 17.30. Вход для всех свободный.

«Это концерт, в котором прозвучат не только романсы, но и популярные лирические песни прошлого столетия, своеобразное признание в любви и прекрасному романсу, и искренним исполнителям лирической песни 20 века, и ее талантливым авторам. Мне очень приятно подарить прекрасной половине нашего района насыщенный приятными эмоциями вечер», - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.