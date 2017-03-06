Понедельник, 6. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В среду, 8 марта в 17:30 в Культурном центре Линдакиви праздничное настроение создаст Трио Романс.

Творчество Трио Романс стильно и элегантно, а выступления продуманы до мелочей. Управа Ласнамяэ приглашает всех в этот прекрасный весенний праздник на концерт Трио Романс, который начнется в Культурном центре Линдакиви 8 марта в 17.30. Вход для всех свободный.

«Это концерт, в котором прозвучат не только романсы, но и популярные лирические песни прошлого столетия, своеобразное признание в любви и прекрасному романсу, и искренним исполнителям лирической песни 20 века, и ее талантливым авторам. Мне очень приятно подарить прекрасной половине нашего района насыщенный приятными эмоциями вечер», - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАконцертласнамяэлиндакиви
По теме
Подарок к 8 Марта от управы Пыхья-Таллинна: неделя бесплатных тренировок для женщин

Подарок к 8 Марта от управы Пыхья-Таллинна: неделя бесплатных тренировок для женщин 1

Управа Пыхья-Таллинна подготовила для жительниц района необычный подарок к 8 Марта. В течение недели, с 6 до 12 марта пыхья-таллиннские спортивные клубы проведут бесплатные тренировки, на которые приглашаются только женщины. Неделя бесплатных тренировок пришла на смену традиционному праздничному концерту.
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
krasotka.ee
смерть любимого актера и режиссера
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:37
В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы
21:31
Картина дня: интернет-мошенники активизировались, умер актер и режиссер Калью Комиссаров, шикарные пенсии вдов депутатов
21:13
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
20:54
Фото и видео: 1700 военнослужащих Эстонии и США провели маневры «Зимний лагерь» (1)
20:30
Видео: енот забрался в чужой дом и помыл посуду
20:20
Осужденная за репост россиянка вышла на свободу
20:13
Кылварт: подготовка к строительству нового здания гимназии Густава Адольфа велась по всем правилам
20:02
На Чудском озере зафиксированы два случая нарушения границы
19:45
Фото: испанский архитектор построил прекрасный дом на старом цементном заводе
19:42
Эстонский поэт, которого спустя две недели после смерти так и не похоронили, будет кремирован
19:37
Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!
19:18
Рейнсалу продолжает процесс взыскания с России компенсации (1)
19:15
Ученые рассказали, чем опасна обувь, которая не подходит по размеру
19:10
Распространенная схема шантажа: от мужчины требуют денег за интимное видео
18:51
Галерея: Центристская партия определяет первые номера в избирательных списках (1)
18:40
Трамп подписал новый иммиграционный указ
18:40
Выглядеть молодо можно и без помощи генов, говорят эксперты
18:32
Юристы: с вопросами об алиментах в основном обращаются русскоязычные женщины
18:24
Подарок к 8 Марта от управы Пыхья-Таллинна: неделя бесплатных тренировок для женщин (1)
18:18
Какие комплексы мешают полноценному сексу?
Все новости
LimonЦеликом
Пусть говорят: что связывает скандально известную Диану Шурыгину и журналиста из Таллинна на самом деле

Пусть говорят: что связывает скандально известную Диану Шурыгину и журналиста из Таллинна на самом деле

15-летняя девочка познакомилась в Facebook с мужчиной. Через 15 дней случилось страшное!

15-летняя девочка познакомилась в Facebook с мужчиной. Через 15 дней случилось страшное!

Максим Фадеев пристыдил Литвинову и Познера за унижение инвалида

Максим Фадеев пристыдил Литвинову и Познера за унижение инвалида

17:41
Бывшая жена Эдгара Сависаара вернулась к старому
17:32
Татьяна Буланова продолжает дружить с экс-мужем Радимовым, который изменил ей с фитнес-тренером
16:43
«Евровидение-2017»: Панайотов на конкурс в Киев не поедет
15:41
Полина Гагарина объяснила фанатам свое долгое отсутствие
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!

Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!

Ученые рассказали, чем опасна обувь, которая не подходит по размеру

Ученые рассказали, чем опасна обувь, которая не подходит по размеру

18:40
Выглядеть молодо можно и без помощи генов, говорят эксперты
18:18
Какие комплексы мешают полноценному сексу?
17:48
Пять типов старения и как с ними бороться
17:32
Модные советы: какие цвета подходят под твой тон кожи
SportsЦеликом
УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию пойманного на кокаине Еременко

УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию пойманного на кокаине Еременко

Вратарь Бобровский обновил рекорд

Вратарь Бобровский обновил рекорд "Коламбуса" по числу побед в одном сезоне

Британское антидопинговое агентство отказало в перепроверке проб четырехкратного олимпийского чемпиона

Британское антидопинговое агентство отказало в перепроверке проб четырехкратного олимпийского чемпиона

10:57
Нурмагомедов извинился перед болельщиками за срыв поединка с Фергюсоном
ВпрокЦеликом
Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea

Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea

Хорошая новость для любителей кока-колы

Хорошая новость для любителей кока-колы

Эксперимент Postimees: в кассах самообслуживания эстонских Rimi продукты стоят дороже?

Эксперимент Postimees: в кассах самообслуживания эстонских Rimi продукты стоят дороже? (1)

10:27
Торговые центры оккупируют асоциалы: бороться с этим невозможно? (2)
Погода
Видео: енот забрался в чужой дом и помыл посуду

Видео: енот забрался в чужой дом и помыл посуду

Департамент предупреждает: на дороги могут упасть деревья и ветки

Департамент предупреждает: на дороги могут упасть деревья и ветки

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
На Чудском озере зафиксированы два случая нарушения границы

На Чудском озере зафиксированы два случая нарушения границы

Жестокое убийство в Палдиски: суд приговорил несовершеннолетнего к девяти годам тюрьмы

Жестокое убийство в Палдиски: суд приговорил несовершеннолетнего к девяти годам тюрьмы

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна

Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна

Культура
Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Умер актер и режиссер Калью Комиссаров

Умер актер и режиссер Калью Комиссаров

Самые читаемые
Неутешительный прогноз: в этом году в 200 000 случаях пациенты останутся без лечения(7)
Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!
«Неужели человек не смотрит, что происходит на рынке?»
Statoil о жестоком избиении: конфликты таких масштабов у нас бывают крайне редко(9)
Видео: енот забрался в чужой дом и помыл посуду
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(33)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
Батальон НАТО направился в Эстонию(19)
Таави Минник: великая Россия и прибалтийские трусы(19)
Bалюта
USD
0,944 EUR
GBP
1,159 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees