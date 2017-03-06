Валев Калд в студии Postimees: перемены у центристов – шанс для левых?

Председатель Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), бывший мэр Маарду Валев Калд приглашен в студию Postimees. Смотрите прямой эфир в 15.00! Позже беседа будет доступна в записи.
- Считают ли левые себя конкурентами Центристской партии?
- Что можно противопоставить конкурентам, имея в активе пару сотен евро на счету и большой процент «мертвых душ»?
- Есть ли единство в партии? Застрахованы ли левые от переворота и раскола?
- Что предложит ОЛПЭ своему избирателю? В каких городах и волостях левые готовы выйти на выборы?
- Оправданы ли ставки на русскую линию и русскую школу во главе с Мстиславом Русаковым и Алисой Блинцовой?