Валев Калд в студии Postimees: перемены у центристов – шанс для левых?

«Хорошую идею Домов эстонского языка нельзя отдавать под фонд MISA, который на данный момент себя абсолютно дискредитировал», - заявила в студии Postimees депутат Рийгикогу Виктория Ладынская (IRL). Куратор проекта языковых домов со стороны Министерства культуры Ольга Сытник возразила: «В фонде работают большие специалисты, у меня нет к ним никаких претензий!»

Марина Кальюранд: в джунглях киберпространства пора наводить порядок

«Мы должны прислушиваться к экспертам из разных стран, но отдавать себе отчет в том, что где-то проходит красная линия: там компромиссы уже невозможны», - подчеркнула руководитель международной комиссии по стабильности киберпространства Марина Кальюранд. Смотрите комментарий на русском языке!

Лидеры Партии народов Эстонии вступают в Объединенную левую партию

Глава рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии Мстислав Русаков вступает в Объединенную левую партию Эстонии (ОЛПЭ). Также заявления о вступлении в ОЛПЭ подали член правления организации "Русская школа Эстонии" Алиса Блинцова и правозащитник Сергей Середенко, пишет Rus.ERR.

Индрек Нейвельт: Rail Baltic – это ловушка, лучше пустить прямой поезд до Петербурга

«С соседями нужно общаться и ездить в гости. Это должно быть частью государственной политики. Не нужно бояться, что россияне потребуют от нас что-то взамен», - подчеркнул в студии Postimees финансист Индрек Нейвельт. Смотрите видео!

Автомобильный скандал в Маарду: бывший мэр не согласен с тратами нынешнего

В редакцию Rus.Postimees.ee поступило письмо от бывшего мэра Маарду Валева Калда, который обвинил правление города в нерациональной трате бюджетных средств.

Валев Калд: я не жесткий, я – принципиальный

С 15 декабря в городе Маарду официально появится новый состав городской управы во главе с молодым руководителем, придерживающимся левых взглядов и позиционирующим себя как активного сторонника идей Георгия Быстрова.

Русаков: борьба за русские школы продолжится в Европейском суде

Русские школы, скорее всего, проиграют судебную тяжбу против правительства, и обратятся в Европейский суд по правам человека, заявил вчера на конференции объединения «Русская школа Эстонии» юрист Мстислав Русаков.