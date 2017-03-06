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Пара сотен евро на счету и «мертвые души»? Прямой эфир в 15.00

Валев Калд в студии Postimees: перемены у центристов – шанс для левых?

Елена Поверина
Елена Поверина
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Левые пытаются выйти из состояния небытия: позади съезд, избрание нового руководства и расширение рядов за счет лидеров несостоявшейся Партии народов Эстонии. При этом главой ОЛПЭ по-прежнему остается Валев Калд, что позволило СМИ заявить о несостоявшемся перевороте в партии. На что рассчитывают левые?

Председатель Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), бывший мэр Маарду Валев Калд приглашен в студию Postimees. Смотрите прямой эфир в 15.00! Позже беседа будет доступна в записи. 

  • Считают ли левые себя конкурентами Центристской партии?
  • Что можно противопоставить конкурентам, имея в активе пару сотен евро на счету и большой процент «мертвых душ»?
  • Есть ли единство в партии? Застрахованы ли левые от переворота и раскола?
  • Что предложит ОЛПЭ своему избирателю? В каких городах и волостях левые готовы выйти на выборы?
  • Оправданы ли ставки на русскую линию и русскую школу во главе с Мстиславом Русаковым и Алисой Блинцовой?
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