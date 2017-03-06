Названы 20 самых дружелюбных городов мира

Аналитики Hostelworld опросили 12 тысяч человек из разных городов и стран и выяснили, в каких уголках планеты живут самые общительные люди и где у иностранного туриста есть шанс завести новые знакомства, пишет Segodnya со ссылкой на "Новое время".
Отмечается, что результаты опроса основываются на трех основных факторах: социальная активность – как часто местные жители встречаются с друзьями и пользуются соцсетями; отношение к общению – какое значение они придают общению, ставят ли интересы другого человека выше собственных; социальная обстановка – насколько жители города открыты, толерантны и доверчивы.
Изучив ответы респондентов, был составлен рейтинг самых дружелюбных городов мира:
- Гетеборг, Швеция
- Стокгольм, Швеция
- Чикаго, США
- Бостон, США
- Нью-Йорк, США
- Копенгаген, Дания
- Мадрид, Испания
- Рим, Италия
- Гамбург, Германия
- Дублин, Ирландия
- Торонто, Канада
- Сидней, Австралия
- Париж, Франция
- Балтимор, США
- Варшава, Польша
- Хельсинки, Финляндия
- Ванкувер, Канада
- Милан, Италия
- Берлин, Германия
- Куала-Лумпур, Малайзия