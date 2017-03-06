Названы 20 самых дружелюбных городов мира

Аналитики Hostelworld опросили 12 тысяч человек из разных городов и стран и выяснили, в каких уголках планеты живут самые общительные люди и где у иностранного туриста есть шанс завести новые знакомства, пишет Segodnya со ссылкой на "Новое время".

Отмечается, что результаты опроса основываются на трех основных факторах: социальная активность – как часто местные жители встречаются с друзьями и пользуются соцсетями; отношение к общению – какое значение они придают общению, ставят ли интересы другого человека выше собственных; социальная обстановка – насколько жители города открыты, толерантны и доверчивы.

Изучив ответы респондентов, был составлен рейтинг самых дружелюбных городов мира: