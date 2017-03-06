Понедельник, 6. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Названы 20 самых дружелюбных городов мира

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Город Гетеборг в Швеции оказался на первом месте среди лучших городов мира для поиска друзей. Соответствующий рейтинг составил туристический сервис Hostelworld.

Аналитики Hostelworld опросили 12 тысяч человек из разных городов и стран и выяснили, в каких уголках планеты живут самые общительные люди и где у иностранного туриста есть шанс завести новые знакомства, пишет Segodnya со ссылкой на "Новое время".

Отмечается, что результаты опроса основываются на трех основных факторах: социальная активность – как часто местные жители встречаются с друзьями и пользуются соцсетями; отношение к общению – какое значение они придают общению, ставят ли интересы другого человека выше собственных; социальная обстановка – насколько жители города открыты, толерантны и доверчивы.

Изучив ответы респондентов, был составлен рейтинг самых дружелюбных городов мира:

  1. Гетеборг, Швеция
  2. Стокгольм, Швеция
  3. Чикаго, США
  4. Бостон, США
  5. Нью-Йорк, США
  6. Копенгаген, Дания
  7. Мадрид, Испания
  8. Рим, Италия
  9. Гамбург, Германия
  10. Дублин, Ирландия
  11. Торонто, Канада
  12. Сидней, Австралия
  13. Париж, Франция
  14. Балтимор, США
  15. Варшава, Польша
  16. Хельсинки, Финляндия
  17. Ванкувер, Канада
  18. Милан, Италия
  19. Берлин, Германия
  20. Куала-Лумпур, Малайзия
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгороддрузьямиропросрейтингтуристы
По теме
Забастовка авиадиспетчеров во Франции: отменены сотни рейсов

Забастовка авиадиспетчеров во Франции: отменены сотни рейсов

Порядка 300 рейсов отменят в аэропортах Франции в понедельник, 6 марта, из-за забастовки авиадиспетчеров. Об этом сообщает портал The Local. Фото: советский город-призрак в Восточной Германии

Фото: советский город-призрак в Восточной Германии

Прошло больше двух десятилетий с тех пор, как советские войска покинули Германию. Самая крупная база располагалась в Вюнсдорфе.
Таллинн входит в топ-3 городов у российских туристов для отдыха на 8 Марта

Таллинн входит в топ-3 городов у российских туристов для отдыха на 8 Марта

Сервис поиска отелей RoomGuru определил самые популярные города для отдыха и путешествий российских туристов на 8 марта. Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания вдвоем с 7 на 9 марта 2017 года. Свежая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

Свежая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com. Зарубежные туристы по-прежнему предпочитают отдыхать в Таллинне

Зарубежные туристы по-прежнему предпочитают отдыхать в Таллинне

В январе этого года в гостиничных предприятиях Эстонии остановились 192 000 внутренних и иностранных туристов, что на восемь процентов больше в годовом сравнении.
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
krasotka.ee
смерть любимого актера и режиссера
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
22:03
Завтра Эстонию накроют метели и порывистый ветер
21:54
Названы 20 самых дружелюбных городов мира
21:37
В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы
21:31
Картина дня: интернет-мошенники активизировались, умер актер и режиссер Калью Комиссаров, шикарные пенсии вдов депутатов
21:13
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
20:54
Фото и видео: 1700 военнослужащих Эстонии и США провели маневры «Зимний лагерь» (2)
20:30
Видео: енот забрался в чужой дом и помыл посуду
20:20
Осужденная за репост россиянка вышла на свободу (1)
20:13
Кылварт: подготовка к строительству нового здания гимназии Густава Адольфа велась по всем правилам
20:02
На Чудском озере зафиксированы два случая нарушения границы
19:45
Фото: испанский архитектор построил прекрасный дом на старом цементном заводе
19:42
Эстонский поэт, которого спустя две недели после смерти так и не похоронили, будет кремирован
19:37
Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!
19:18
Рейнсалу продолжает процесс взыскания с России компенсации (3)
19:15
Ученые рассказали, чем опасна обувь, которая не подходит по размеру
19:10
Распространенная схема шантажа: от мужчины требуют денег за интимное видео
18:51
Галерея: Центристская партия определяет первые номера в избирательных списках (1)
18:40
Трамп подписал новый иммиграционный указ
18:40
Выглядеть молодо можно и без помощи генов, говорят эксперты
18:32
Юристы: с вопросами об алиментах в основном обращаются русскоязычные женщины
Все новости
LimonЦеликом
Пусть говорят: что связывает скандально известную Диану Шурыгину и журналиста из Таллинна на самом деле

Пусть говорят: что связывает скандально известную Диану Шурыгину и журналиста из Таллинна на самом деле

15-летняя девочка познакомилась в Facebook с мужчиной. Через 15 дней случилось страшное!

15-летняя девочка познакомилась в Facebook с мужчиной. Через 15 дней случилось страшное!

Максим Фадеев пристыдил Литвинову и Познера за унижение инвалида

Максим Фадеев пристыдил Литвинову и Познера за унижение инвалида

17:41
Бывшая жена Эдгара Сависаара вернулась к старому
17:32
Татьяна Буланова продолжает дружить с экс-мужем Радимовым, который изменил ей с фитнес-тренером
16:43
«Евровидение-2017»: Панайотов на конкурс в Киев не поедет
15:41
Полина Гагарина объяснила фанатам свое долгое отсутствие
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!

Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!

Ученые рассказали, чем опасна обувь, которая не подходит по размеру

Ученые рассказали, чем опасна обувь, которая не подходит по размеру

18:40
Выглядеть молодо можно и без помощи генов, говорят эксперты
18:18
Какие комплексы мешают полноценному сексу?
17:48
Пять типов старения и как с ними бороться
17:32
Модные советы: какие цвета подходят под твой тон кожи
SportsЦеликом
УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию пойманного на кокаине Еременко

УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию пойманного на кокаине Еременко

Вратарь Бобровский обновил рекорд

Вратарь Бобровский обновил рекорд "Коламбуса" по числу побед в одном сезоне

Британское антидопинговое агентство отказало в перепроверке проб четырехкратного олимпийского чемпиона

Британское антидопинговое агентство отказало в перепроверке проб четырехкратного олимпийского чемпиона

10:57
Нурмагомедов извинился перед болельщиками за срыв поединка с Фергюсоном
ВпрокЦеликом
Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea

Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea

Хорошая новость для любителей кока-колы

Хорошая новость для любителей кока-колы

Эксперимент Postimees: в кассах самообслуживания эстонских Rimi продукты стоят дороже?

Эксперимент Postimees: в кассах самообслуживания эстонских Rimi продукты стоят дороже? (1)

10:27
Торговые центры оккупируют асоциалы: бороться с этим невозможно? (2)
Погода
Завтра Эстонию накроют метели и порывистый ветер

Завтра Эстонию накроют метели и порывистый ветер

Видео: енот забрался в чужой дом и помыл посуду

Видео: енот забрался в чужой дом и помыл посуду

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
На Чудском озере зафиксированы два случая нарушения границы

На Чудском озере зафиксированы два случая нарушения границы

Жестокое убийство в Палдиски: суд приговорил несовершеннолетнего к девяти годам тюрьмы

Жестокое убийство в Палдиски: суд приговорил несовершеннолетнего к девяти годам тюрьмы

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна

Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна

Культура
Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Умер актер и режиссер Калью Комиссаров

Умер актер и режиссер Калью Комиссаров

Самые читаемые
Неутешительный прогноз: в этом году в 200 000 случаях пациенты останутся без лечения(9)
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
Завтра Эстонию накроют метели и порывистый ветер
Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!
«Неужели человек не смотрит, что происходит на рынке?»(1)
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(33)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
Батальон НАТО направился в Эстонию(19)
Таави Минник: великая Россия и прибалтийские трусы(19)
Bалюта
USD
0,944 EUR
GBP
1,159 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees