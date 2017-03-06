КНДР объяснила ракетные испытания отработкой потенциальных ударов по военным базам США

Как отмечает ТАСС, такую информацию сегодня обнародовали японские СМИ со ссылкой на северокорейские новостные агентства.

"Наша страна успешно провела запуск четырех баллистических ракет в рамках учений по поражению американских военных объектов на территории Японии", - говорилось в заявлении властей КНДР.

Также отмечается, что испытаниями руководил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Утром 6 марта КНДР запустила четыре баллистических ракеты с полигона Тончханни в провинции Пхенан-Пукто на западном побережье КНДР. По данным Южной Кореи и Японии, ракеты, пролетев около 1000 км, упали в Японское море. Предположительно, речь идет о ракетах нового типа.

По сведениям Министерства обороны Японии, ракеты достигли района в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков не зафиксировано.

Отметим, что в начале марта Республика Корея и США начали ежегодные военные маневры Foal Eagle с участием всех родов войск. Они продлятся до конца марта. С 13 марта стартуют другие маневры - командно-штабные учения Key Resolve. КНДР обещала принять в ответ самые жесткие меры.

Предыдущее ракетное испытание КНДР провела 12 февраля. Тогда, по данным военных Южной Кореи, северокорейская баллистическая ракета, запущенная в сторону Японского моря, пролетела около 500 км. Совет Безопасности ООН принял резолюции, которыми запретил Северной Корее ракетные пуски с использованием баллистических технологий, однако в Пхеньяне к распоряжению не прислушались.