Ида-Вирумаа теряет туристов третий месяц подряд, хотя общее число гостей из России растет

В январе 2016 года услугами гостиничных предприятий Северо-Востока воспользовались в общей сложности 11 735 местных и иностранных туристов, что почти на 7% или на 850 человек меньше, чем в тот же период годом ранее, выясняется из данных Департамента статистики.

При этом наиболее заметно - на 15% или 1290 человек - сократилось число местных туристов, а туристический поток из-за рубежа вырос на 10% до 4842 человек, пишет rus.err.ee.

Особенно стремительно увеличилось в регионе количество российских туристов - почти на 17% или более чем на 560 человек по сравнению с январем 2016-го.