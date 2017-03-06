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Ида-Вирумаа теряет туристов третий месяц подряд, хотя общее число гостей из России растет

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Если по Эстонии в целом количество туристов продолжает увеличиваться, то показатели туристического потока в Ида-Вирумаа сокращаются третий месяц подряд.

В январе 2016 года услугами гостиничных предприятий Северо-Востока воспользовались в общей сложности 11 735 местных и иностранных туристов, что почти на 7% или на 850 человек меньше, чем в тот же период годом ранее, выясняется из данных Департамента статистики.

При этом наиболее заметно - на 15% или 1290 человек - сократилось число местных туристов, а туристический поток из-за рубежа вырос на 10% до 4842 человек, пишет rus.err.ee.

Особенно стремительно увеличилось в регионе количество российских туристов - почти на 17% или более чем на 560 человек по сравнению с январем 2016-го.

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