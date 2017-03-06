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КНДР запретила гражданам Малайзии покидать страну: в Куала-Лумпуре приняли ответные меры

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Между КНДР и Малайзией во вторник, 7 марта, вспыхнул острый дипломатический конфликт. Сначала власти Северной Кореи объявили о временном запрете гражданам Малайзии покидать страну, затем в Куала-Лумпуре приняли аналогичные ответные меры. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в Пхеньяне объяснили запрет стремлением обеспечить безопасность дипломатов и граждан КНДР, находящихся в Малайзии.

В ответ власти Малайзии также временно ограничили выезд из страны граждан КНДР. Об этом, как сообщает агентство Bernama, заявил вице-премьер королевства Ахмад Захид Хамиди. По его словам, соответствующее распоряжение было направлено Министерству внутренних дел и иммиграционным властям страны.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак потребовал от КНДР немедленно освободить всех граждан своей страны, сообщает Reuters. Глава правительства созвал экстренное заседание национального совета безопасности страны в связи с обострением дипломатического конфликта с КНДР. Наджиб Тун Разак назвал решение северокорейских властей "непростительным актом и грубейшим нарушением норм международного права". Он отметил, что власти Северной Кореи фактически удерживают на своей территории граждан Малайзии в качестве заложников.

По данным прессы, в настоящее время в Куала-Лумпуре находятся трое сотрудников дипмиссии КНДР и шестеро членов их семей. Как сообщает агентство Reuters, полиция Малайзии во вторник опечатала посольство КНДР в Куала-Лумпуре специальной желтой лентой, перекрыв все входы и выходы. Посольство было опечатано полицией вместе с находящимися там сотрудниками.

Власти Малайзии запретили сотрудникам посольства КНДР в Куала-Лумпуре покидать страну, заявил замминистра внутренних дел Малайзии Нур Джазлан Мохамед. "Никому из официальных представителей или служащих посольства КНДР не разрешается покидать страну", - говорится в заявлении. Замминистра пояснил журналистам, что Малайзия "пытается физически установить личности всех находящихся в помещении посольства".

В распространенном ранее заявлении Министерства иностранных дел КНДР, которое цитировало ЦТАК, говорилось, что всем гражданам Малайзии, находящимся на территории КНДР, временно запрещено покидать страну до тех пор, пока не будет найдено "правильное решение в отношении происшествия в Малайзии". Речь идет о расследовании в Малайзии убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как сообщает "Интерфакс", в МИД КНДР также выразили надежду, что власти Малайзии разберутся с делом "справедливо и своевременно, основываясь на доброй воле".

В сообщении отмечалось, что находящиеся в КНДР дипломаты и граждане Малайзии могут работать и жить, как и прежде, в обычном режиме, передает ТАСС. Власти Малайзии подтвердили, что в настоящее время на территории КНДР помимо сотрудников посольства находятся и жители королевства, не имеющие дипломатического статуса. 11 граждан Малайзии в настоящее время остаются на территории КНДР, сообщает агентство Bernama. Представители МИД страны подчеркнули, что они в безопасности.

Между тем глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар заявил, что двое граждан КНДР, которых правоохранительные органы намерены допросить в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чон Нама, скрываются в посольстве в Куала-Лумпуре. При этом он подчеркнул, что "северокорейская сторона отказывается от сотрудничества со следствием".

Ранее Малайзию покинул посол КНДР Кан Чхоль, который был объявлен персоной нон грата.

Единокровный брат Ким Чен Ына скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. По данным расследования, смерть Ким Чон Нама наступила от паралича, вызванного действием нервно-паралитического токсина VX. Брат северокорейского лидера умер по дороге в больницу.

Полиция Малайзии по горячим следам задержала двух подозреваемых девушек - 25-летнюю гражданку Индонезии Сити Айшу и 29-летнюю гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Обеим было предъявлено обвинение в убийстве. В рамках дела также были задержаны подданный Малайзии и гражданин КНДР Ли Чхон Чхоль. Малайзиец позже был отпущен под залог, а северокореец выслан из страны. Расследование продолжается.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкндрмалайзия
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