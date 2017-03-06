Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления?

Отвечает пресс-секретарь Telia Райго Нойдорф:

Извещение с предложением приобрести новый пульт ДУ появляется по той причине, что лишь с его помощью можно получить доступ к новым услугам Telia ТВ.

Еще в прошлом году предприятие Telia сообщило, что к концу текущего года старая платформа смартТВ будет закрыта, а все клиенты будут переведены на новую. Извещение о необходимости сменить путь отображается на экране телевизора именно по этой причине.

Если клиент постоянно видит на экране своего телевизора сообщение с предложением заменить пульт ДУ, следовательно, он пользуется дигибоксом Motorola, а это означает, что для перехода на новую платформу Telia ТВ ему достаточно заменить пульт.

Большинство клиентов Telia уже пользуются новым и более современным решением Telia ТВ.