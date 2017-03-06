Новые забастовки в финских аэропортах пройдут 10 и 14 марта

Эффект от забастовки, которая прошла в аэропорту Хельсинки-Вантаа 6 марта с 3 до 9 часов, был меньше, чем ожидалось, а отклонение от расписания - незначительным. Но пассажирам следует быть готовыми к новым стачкам - 10 и 14 марта. Об этом сообщает fontanka.fi со ссылкой на оператора финских аэропортов Finavia.

Стоит напомнить, что стачки, вызванные трудовым спором профсоюзной организации работников авиасферы IAU и объединения работодателей сферы услуг Palta, затронули в основном внутренние рейсы. Так, авиакомпания Finnair отменила за два дня 18 рейсов.

Новые забастовки назначены на 10 и 14 марта (с 15 до 19 часов и с 3 до 9 часов по местному времени, соответственно), причём они коснутся и других финских аэропортов. В эти дни пассажирам рекомендуется регулярно проверять расписание своих рейсов на сайте Finavia. Подробности станут известны позднее.