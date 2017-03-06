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СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков10

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Представители съемочной группы одного из российских телеканалов предлагали деньги живущим в пригороде Стокгольма мигрантам за организацию массовых беспорядков и столкновениий с полицией. Сумма «взятки» составляла 400 шведских крон (около 42 евро) на человека, сообщает радиостанция Radio24syv со ссылкой на пожелавших остаться анонимными людей, лично общавшихся с журналистами, пишет Postimees.

Шведский полицейский. / Christine Olsson/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Как рассказал один из собеседников радиостанции, которого в репортаже называют Мохаммед, прохожие представились ему работниками российского телевидения, а между собой они разговаривали на языке, который «звучал как русский». Он добавил, что полиции журналисты рассказали обратную версию: якобы это мигранты предлагали им деньги за «экшн перед камерой».

Старший аналитик Датского университета Флемминг Шплидсбёль назвал произошедший инцедент «очень интересным». Учёный сравнил его с комплексом «активных мер», использование которых, по его словам, было очень характерно для Советской России.

Последствия беспорядков. / Christine Olsson/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Беспорядки в пригороде Стокгольма Ринкебю, считающимся традиционным центром скопления мигрантов в шведской столице, вспыхнули вечером 21 февраля. Неизвестные разграбили несколько магазинов, сожгли оставленные прилегающей стоянке автомобили и забросали камнями полицейских. В ответ сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили в воздух. Пострадавших в ходе беспорядков не было.

Столкновения мигрантов с полицией Ринкебю произошли на фоне заочного спора между президентом США Дональдом Трампом и представителями шведских СМИ, пишет tjournal.ru.

19 февраля Трамп обратил внимание своих сторонников на происходившие в Швеции «терористические атаки». Заявления американского президента вызвали недоумение среди шведских журналистов, некоторые из которых назвали самым серьёзным проишествием того вечера технические неполадки на концерте одного из местных поп-исполнителей. Позднее пользователи Twitter запустили аккаунт #LastNightInSweden, высмеивающий стереотипные неприятности, которые могли бы возникнуть в Швеции.

21 февраля Служба внешней разведки Эстонии опубликовала доклад, в котором, помимо всего прочего, были упомянуты возможные провокации со стороны российских журналистов. По данным разведчиков, представители российских СМИ могут намерено вести себя вызывающе и даже агрессивно в разговоре с эстонскими дипломатами, чтобы снять на камеру неадекватную реакцию своего собеседника и позднее показать её в эфире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбеспорядкишвеция
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