Союз легкой атлетики остался доволен выступлением сборной Эстонии на ЧЕ в Белграде

"Конечно, мы ждали большего. Но, в конечном итоге, думаю, можно остаться довольным. Таковы на сегодня возможности наших спортсменов. Ксения Балта выполнила норматив лондонского ЧМ. Некоторые установили здесь свои личные рекорды. Как, например, Кристьян Розенберг (семиборье) и Мерилин Уудмяэ (тройной прыжок). Метательница ядра Кятлин Пийримяэ показала свой лучший результат сезона. Обидно, конечно, что Майкель Уйбо был вынужден прервать соревнования из-за травмы, и у нас не было возможности понаблюдать за его соперничеством с лучшими семиборцами Европы", - сказал президент Союза легкой атлетики Эрих Тейгамяги.