Контавейт уверенно преодолела стартовый раунд квалификации в Индиан-Уэллсе

В ночь на вторник по восточноевропейскому времени занимающая 107-е место в мировом рейтинге таллиннка уверенно преодолела стартовый барьер в лице 16-летней американки Клэр Лиу из седьмой сотни мирового рейтинга, сообщает rus.err.ee.

Матч продлился 1 час и 7 минут, завершившись со счетом 6:2, 6:1 в пользу эстонки.

Во втором круге квалификации соперницей Анетт Контавейт станет представительница Болгарии Сесиль Каратанчева - 216-я ракетка мира.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэлссе превышает 7,5 миллиона долларов США.