Судно Viking Line не вышло из порта Таллинна по техническим причинам

Предприятие сообщает на свой домашней странице, что по техническим причинам был отменен утренний рейс Viking XPRS из Таллинна. Также было отменено отбытие судна из Хельсинки в 11.30.

Исполнительный директор Viking Line в Эстонии Инно Бороденко сказал Postimees, что сломался главный двигатель. Так как ветер сильный, а волны в море высокие капитан решил не отправляться в рейс с одним работающим двигателем.

У судна Viking XPRS был также запланирован вечерний рейс. Отправление из Таллинна должно было состояться в 18.30, а обратно - в 21.30. Бороденко выразил надежду, что к этому времени главный двигатель починят.

«Абсолютной уверенности в этом нет, но мы надеемся, что все получится», - сказал он.