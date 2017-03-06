Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен

По сравнению с февралем 2016 года товары подорожали на 3,7 процента, а услуги на 2,7 процента. Административно регулируемые цены на товары и услуги поднялись по сравнению с прошлым февралем на 7,5 процента, а нерегулируемые цены на 2,3 процента, сообщил департамент статистики.

По сравнению с прошлым февралем на индекс потребительских цен более всего повлиял рост цен на моторное топливо. В годовом сравнении дизельное топливо подорожало на 25,8 процента, а бензин на 22,7 процента. Также на индекс существенно повлиял 4,1-процентный рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, подорожание алкогольных напитков на 5,2 процента, а табака на 8,7 процента.

В годовом сравнении молоко, молочные продукты и яйца подорожали на 7,4 процента, а сахар и кондитерские изделия на 6,4 процента. За год более всего среди продуктов питания подорожали сахар (на 28 процентов), масло (на 24 процента) и свежая рыба (на 21 процент).

По сравнению с январем заметнее всего на индекс потребительских цен повлиял транспорт. Моторное топливо подорожало за месяц на 4,9 процента, а купленные на февраль авиабилеты были на 37 процентов дороже январских. Также на индекс заметно повлияли 1,6-процентное подорожание продуктов питания, большую часть которого составили 7,5-процентное подорожание овощей и 3,5-процентное подорожание сахара и кондитерских изделий.

В прошлый раз индекс потребительских цен изменился за месяц на 1,3 процента или более в марте 2010 года, когда изменение также составило 1,3 процента.