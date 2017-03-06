Владелец частного дома в Тарту сделал заманчивое предложение нуждающимся в крове

А именно, в районе Варику за 75 евро в месяц можно снять комнатку в частном доме площадью 15 квадратных метров. Жить вдвоем там будет выгоднее - с пары взимается плата в размере 125 евро в месяц. Зимой прибавляется 50 евро в месяц за отопление, пишет Kodu.

Фото: KV.EE

У съемщика есть право пользоваться общей кухней, туалетом, душем, ванной и баней. Интернет также будет в его распоряжении. Однако взамен он должен выполнять функцию смотрителя: следить, чтобы дом был натоплен и чист. Также надо будет заботиться о прилегающей к дому территории: летом подстригать газон, зимой - убирать снег. На растопку котла уходит около часа в день, дом общей площадью 70 кв. метров надо убирать раз в неделю. По оценке хозяина, это займет еще около часа.

Фото: KV.EE

В настоящий момент в доме, где сдается в аренду комната, живут три пары, одна из них - с ребенком.

Подробнее с этим предложением можно ознакомиться на сайте KV.EE.