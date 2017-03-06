Героям вручат медали за спасение людей

Министр внутренних дел Андрес Анвельт и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару сегодня вручат смелым и заслуженным спасателям награды, в том числе медали за спасение жизни.

Двумя такими медалями третьей степени наградят 10-летнего жителя Кохтла-Ярве Диму Царинного и 27-летнего нарвитянина Кирилла Иванова. Про смелость и решительность обоих портал Rus.Postimees.ee писал в прошлом году, поздней осенью, когда на водоемах встал первый ненадежный лед.

Дима Царинный 13 ноября в городском парке Кохтла-Ярве катался с другом на санках. Второй мальчик в какой-то момент съехал в пруд у дома культуры и оказался в воде. Дима немедленно подбежал к кромке воды и протянул другу руку, вскоре на помощь им подоспела случайная прохожая - 80-летняя Людмила.

Кирилл Иванов оказался по счастливой случайности рядом с прудом на нарвской улице Выйду - проезжал на машине, когда под лед провалился 11-летний Миша. Кирилл быстро понял, что с берега до мальчика не дотянуться - и сам полез на лед и в воду. Мужчина серьезно рисковал жизнью и здоровьем, но чужого ребенка спас. В этом случае на помощь тоже потом пришли другие прохожие, однако от герой сделал первый решительный шаг.

Юный житель Кохтла-Ярве Дима Царинный станет сегодня на церемонии награждения единственным ребенком. Как сообщается, в общем вручат 54 знака отличия и награды спасательной службы: один Большой Золотой крест, три Серебряных креста, 35 медалей спасательной службы, одну медаль II степени за спасение жизни и 14 медалей III степени за спасение жизни. Также вручат медали за участие в миссиях, благодарственные письма гендиректора и Министерства внутренних дел, ценные подарки.