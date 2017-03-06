Ущерб от пожара на мебельном заводе в Выру составляет более 200 000 евро

Член правления фирмы Тарво Таабер сказал газете, что фирма в зимний период спада производит мебель преимущественно для хранения на складе, а до пожара на нем находилась готовая продукция за два или три месяца общей стоимостью около 200 000 евро. Кроме того, предстоит полностью отремонтировать 400 квадратных метров здания завода.

Складское и заводское здание OÜ Puuslik не было застраховано, отмечает газета. По словам Таабера, после крупного пожара, вспыхнувшего в 2003 году на заводе древесной промышленности Barrus, очень сложно страховать подобные предприятия. «После этого планку подняли так высоко, что покупка страхования больше не под силу», - сказал он.

Вспыхнувший в четверг вечером на мебельном заводе в Выру пожар начался, скорее всего, из-за короткого замыкания. Ранее предполагалось, что пожар вспыхнул из-за сварочных работ.

В 18.51 в четверг в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Таллиннском шоссе в Выру, в производственном здании предприятия по производству деревянной мебели. Спасатели установили, что здание загорелось со стороны котельной, огонь охватил и складские помещения.

Спасатели в снаряжении для дымового погружения вошли в здание завода и локализовали пожар. В это же время огонь тушили снаружи. Работы по тушению пожара завершились к 0.36 в ночь на пятницу. Сгорела примерно одна пятая часть здания.