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Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

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Официальный дистрибьютор билетов на зимние Олимпийские игры-2018  Estravel объявил о начале продаж. Тем, кто хочет поехать на это мероприятие, стоит начать планировать поездку уже сейчас. В настоящий момент доступны билеты на церемонию открытия, а также на соревнования: лыжные гонки по пересеченной местности, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, керлинг и фристайл, где, возможно, будет выступать и олимпийская надежда от Эстонии Келли Силдару.

XXIII зимние Олимпийские игры будут проходить с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчан, который находится в провинции Канвондо в Южной Корее. «Советуем начать подготовку к поездке на Олимпийские игры уже сейчас, так как спрос на авиабилеты и на размещение во время Игр всегда очень высокий. Самый лучший выбор, а также самые низкие цены будут доступны только тем, кто бронирует путешествие заранее», – прокомментировала проектный менеджер отдела групповых поездок Estravel Ану Аэдмяэ.

В Estravel можно приобрести билеты как на церемонию открытия, так и на те соревнования, в которых можно будет увидеть спортсменов из Эстонии. Эстонские болельщики уже с нетерпением ждут соревнований по фристайлу, в которых ожидается участие олимпийской надежды Келли Силдару. Кроме фристайла, билеты продаются и на лыжные гонки по пересеченной местности, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, хоккей с шайбой, конькобежный спорт и керлинг.

Туристическое бюро Estravel продает билеты на Олимпийские игры с 2009 года. «Самыми популярными среди жителей Эстонии Олимпийскими играми были игры в Лондоне в 2012 году, на которые Estravel продал 1400 билетов. На последние Зимние игры в Сочи было продано 300 билетов, и мы рассчитываем на приблизительно такое же количество и в этом году», - добавила  Аэдмяэ. В зависимости от вида спорта или мероприятия стоимость билетов варьируется от 19 до 725 евро.

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