Травматолог: жизнь – это не кино, это хуже

Работающий сейчас руководителем абмулаторного подразделения отделения экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) доктор хорошо помнит свое первое дежурство в Ида-Вируской центральной больнице. «Я только что закончится резидентуру по специальности, а тут травма, которую я, работая в PERH в течение пяти лет, больше ни разу не видел», - вспоминает он.

Первый принятый самостоятельно пациент Сафьянова упал и сломал головку бедренной кости и вывихнул сустав. В любом случае такой перелом нуждается в операции, но тогда удача улыбнулась и начинающему врачу, и пациенту: после фиксации перелома кость встала на свое место. Надобность в операции в тот вечер отпала.

«Это был тот момент, когда в теории ты об этом читал, но в жизни никогда не видел – страшно», - говорит он.

Во время второго дежурства в больницу поступил парашютист, который сломал таранную кость: «Это был тот самый перелом, который нужно было оперировать. Я такое уже делал со своим руководителем, но теперь мне предстояло справиться самому», - рассказывает Сафьянов.

Но самую большую гордость от первых дежурств травмотолог испытывает после случая, когда ему удалость оказать помощь человеку, который упал с высоты в пару метров на большое стекло.

«У него было повреждено предплечие, все кости были целыми, но стекло разрезало внутреннюю часть предплечия, мышцы, вены, нервы – все до самой кости», - описывает Сафьянов. Доставленному в больницу пациенту был наложен жгут, который стоят уже почти час: «Если жгут стоит больше двух часов, то восстановить конечность уже невозможно».

В операционной Сафьянову удалось сшить нервы, восстановить артерию и кровообращение: «Тогда я быстро отправил его в Тарту, поскольку там есть возможность для работы с нервами и кровеносными сосудами. Позже я слышал, что у него все в порядке, хотя травма была очень тяжелой».

Счастливые случаи

Одни несчастные случаи заканчиваются успешнее, чем другие. «Были ситуации, когда мы говорили родственникам, что прогноз очень плохой и, скорее всего, ничего хорошего не получится, но люди все же чудесным образом поправлялись. Тут можно сказать лишь, что это очень хорошо, что мы ошиблись».

Сафьянов может привести примеры, как после реанимации люди уходили из больницы на своих ногах: «Ты сразу понимаешь, что если бы ты ничего не сделал, или кто-то не вызвал бы скорую, вероятнее всего, человек бы умер».

«Она девушка получила отравление и потеряла сознание, сначала родственники ничего не поняли, думали, что она спит. Тогда кто-то заметил, что она не дышит. Когда мы прибыли на место, то сердце уже не билось, начали реанимирование, и она ожила», - вспомнил он один из счастливых случаев.

Несчастный финал

Однако в такой работе случаются и черные дни, а самые тяжелые пациенты в возрасте 30-35 лет: «На самом деле, их очень тяжело лечить и спасать, особенно тех, кто получил отравление угарным газом».

«Самые тяжелые происшествия с детьми, - говорит Сафьянов. – Я сам реанимировал ребенка с отравлением угарным газом, запустил сердце, после клинической смерти его живым доставили в больницу, где он умер от осложнений».

«И одна женщина, которая в позапрошлом году отравилась угарным газом, это была мать двух детей и она тоже умерла. Очень жалко, двое детей остались без матери. Я ее реанимировал, запустил сердце, было сделано все, что возможно, но мозг уже умер – его нельзя остановить или восстановить, если клетки уже умерли»,

Переживания

Сафьянов не отрицает, что его работа очень тяжелая в эмоциональном плане: «Ты не можешь сказать, что привык, но я стараюсь не зацикливаться. Если начнешь сопереживать каждому пациенту, то очень быстро сгоришь и больше не сможешь работать».

«Я пытаюсь это как-то философски осмыслить: если я сделал все, что возможно, а природа говорит, что необратимые повреждения нельзя лечить дальше, то, к сожалению, ничего не поделаешь».

По словам врача, остается надежда на постоянно развивающуюся медицину. Возможно, лет через 20 или через 50 можно будет лечить те болезни, которые сейчас считаются совершенно безнадежными, например, рак или тяжелые инфекции, сверхтяжелые травмы или повреждения мозга.

Сравнивая жизнь и кино, Сафьянов сказал, что в кино все намного проще и предсказуемее, а в жизни все иначе – тяжелее и интереснее, совершенно непредсказуемо: «В жизни больше чудес, которых нет в фильмах».

Синий понедельник

Если обычно говорят, что больницы забиты пациентам с травмами по выходным и во время праздников, то Сафьянов с этим не согласен: «Для меня это необъяснимо, но каждый понедельник у нас дурдом, даже если были спокойные выходные и не было скользко».

«В Иванову ночь было очень спокойно, нельзя сказать, что именно праздники добавляют работы. Рождественские праздники, например, всегда спокойные», - заверил он.

В целом летние и зимние несчастные случаи не сильно отличаются друг от друга. Разве что, зимой больше падений на льду и автоаварий, если дороги внезапно стали скользкими. Также приходится заниматься травмами конечностей, вызванными переохлаждением.

Летом больше термических ожогов и несчастий с мотоциклистами: «Может быть, иногда в выходные и появляется больше нуждающихся в помощи, поскольку многие отдыхают с алкоголем а, как все знают, на пьяную голову происходит больше неприятностей».

Внезапные и хронические

В травмопункте можно увидеть больше рабочих травм. У строителей может упасть что-то тяжелое на ногу, или они режутся резаками или дисковыми пилами.

«Продавцы часто режут пальцы ножами. Из спортивных травм лидируют травмы квадрицепсов (прыгательные мышцы) или колен, растяжения связок, разрывы менисков, у баскетболистов часто травмируются пальцы. И, конечно же, переломы костей», - перечислил Сафьянов.

«Обычно к нам приходят пациенты с травмой одной конечности, они могут сами идти, или принципиально приходят сами. Те, кто не в состоянии или нуждается в лежачем режиме, поступают на неотложке».

В травмопункт приходит много хронических больных, у которых жалобы возникли достаточно давно: «Некоторые говорят, что не получили конкретной помощи от семейного врача и приходят к нам. Часто, к сожалению, мы не может им оказать полную помощь, поскольку ЭМО предназначен для оказания экстренной помощи, а не для консультирования. Как минимум, они получат совет, но из-за этого другим придется сидеть в длинной очереди».

Хотел оперировать

Курсы общей медицины Сафьянов закончил в 2005 году, после этого долго думал, на кого специализироваться. Точно было желание выбрать что-то из хирургии и, скажем так, то, что можно делать руками, но точного представления у него тогда не было: «Ортопедия так быстро развивалась, постоянно на вооружение принимали новые хирургические методы. Тогда я подумал, что выберу эту специальность, где можно много оперировать».

Еще в студенческие времена, когда учеба еще шла, вместе с другими ортопедами Сафьянов ходил на дежурства и, по возможности, ездил в столицу, чтобы взять в субботу 24-часовую смену на скорой помощи: «Я там получил большой опыт и увидел реальную экстренную медицину – внутренние болезни и травмы».