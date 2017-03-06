Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

На ролике запечатлен тренировочный процесс ребят 2008 года рождения.
Смотрите видео!
В Сети было опубликовано видео с потрясающей тренировки маленьких хоккеистов клуба "Автомобилист" из Екатеринбурга.
На ролике запечатлен тренировочный процесс ребят 2008 года рождения.
Смотрите видео!
Коллеги сотрудницы Statoil: она хорошо владеет русским языком!
Пара сотен евро на счету и «мертвые души»? Прямой эфир в 15.00
Теперь напали на голландцев
Первым номером в Хааберсти будет Васильев
Обратим внимание на украинцев, а не на финнов!
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость