Новое мышление? Нет, спасибо!

Запад отреагировал на исходящую из России угрозу с опозданием, но разумно. Несмотря на это мы все чаще слышим нечто опасное и необдуманное: желание найти срочный дипломатический выход. Согласно этому мышлению, в каждом споре есть две стороны. Неприятное поведение России вызвано нашими провокациями. Мы не должны ухудшать ситуацию, продолжая ошибочную политику прошлого. Вместо этого мы должны возобновить диалог и учитывать взгляды и желания Кремля.

Примеров предостаточно. В числе главных защитников этой точки зрения — бывший посол Великобритании в России сэр Тони Брентон и Генри Киссинджер. Так же думают и политики в Австрии, Болгарии, Германии, Франции и Италии. И обычно рассудительный Майкл О'Хэнлон из аналитического центра Brookings Institution недавно заявил то же самое в Wall Street Journal. Его статья гораздо лучше статьи Анатоля Ливена, которую я недавно критиковал. Автор признает, что в расширении НАТО не было ничего плохого, осуждает действия России и хочет помочь стремящимся к интеграции с Западом странам вроде Грузии и Украины.

Он утверждает, что мы не намерены выполнять данное на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году безусловное, но пустое обещание предоставлять в будущем членство и должны от него отказаться. Вместо этого нам следует провести переговоры о «новой архитектуре безопасности», которая закрепила бы постоянный нейтралитет расположенных вблизи России и не состоящих в НАТО стран в обмен на многосторонние гарантии безопасности. Кремль должен вывести свои войска из Молдавии и Украины, вопрос Крыма должен быть решен с помощью искусной дипломатии, все причастные к вопросу страны должны получить возможность при желании вступить в ЕС.

Этот подход может показаться привлекательным, но он противоречит реальности и принципам, как поясняет в записи в блоге Стивен Пайфер (также из Brookings). Прежде всего, зачем этим странам соглашаться? Швеция и Финляндия ценят свободу действий. Этот план навсегда поместил бы их в серую зону безопасности.

Многосторонние гарантии безопасности звучат хорошо, пока мы не вспоминаем, что стало с Будапештским меморандумом 1994 года. Россия обещала с уважением относиться к границам Украины и воздержаться от экономических мер принуждения в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Там не было дополнительных оговорок вроде «если только к власти в Киеве не придет правительство, которое нам не понравится». Гарантами этого соглашения были и западные ядерные страны. От этой инициативы остались руины.

В результате Россия не внушает достаточного доверия, чтобы быть одной из сторон второго Ялтинского договора, а Западу следовало бы краснеть, а не утверждать, что это дало бы результаты. Кроме того, неясно, согласился бы Кремль вывести свои войска из «внутренней зоны империи». Центральным месседжем пропагандистской машины Путина является идея о священной родине, которая находится в кольце осады дегенерирующего, лицемерного и опасного Запада. Запад на самом деле не враг (режим совершает там покупки, инвестирует и развлекается), но его следует изображать таковым. Зачем отказываться от этой тактики, если она столь эффективно отвлекает внимание народа России от жестокости и лживости его правителей?

Россия не согласилась бы и с расширением ЕС. Пайфер верно отмечает, что конфликт в Украине был связан не с ее членством в НАТО, а со скучным, но важным соглашением о свободной торговле с ЕС.

Важнее всего вопрос принципов. Украинцы и грузины сражались за нашу свободу в то время, когда Запад по большей части продолжал игнорировать исходящую из России угрозу. Мы перед ними в долгу и этот долг нужно уважать.

Ядро проблемы на самом деле - это не Россия - приходящая в упадок экономика средней величины с необычно крупной армией. Проблема в слабости Запада. Мы утратили уверенность в себе в том, что касается правового государства, демократии и капитализма благосостояния. Это делает нас робкими в пропаганде своих ценностей за рубежом и их защите дома. Здесь достаточно пищи для размышлений.