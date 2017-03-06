Вторник, 7. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Новое мышление? Нет, спасибо!

BNS
BNS
/
/
:

BNS публикует колонку известного журналиста Эдварда Лукаса.

Запад отреагировал на исходящую из России угрозу с опозданием, но разумно. Несмотря на это мы все чаще слышим нечто опасное и необдуманное: желание найти срочный дипломатический выход. Согласно этому мышлению, в каждом споре есть две стороны. Неприятное поведение России вызвано нашими провокациями. Мы не должны ухудшать ситуацию, продолжая ошибочную политику прошлого. Вместо этого мы должны возобновить диалог и учитывать взгляды и желания Кремля.

Примеров предостаточно. В числе главных защитников этой точки зрения — бывший посол Великобритании в России сэр Тони Брентон и Генри Киссинджер. Так же думают и политики в Австрии, Болгарии, Германии, Франции и Италии. И обычно рассудительный Майкл О'Хэнлон из аналитического центра Brookings Institution недавно заявил то же самое в Wall Street Journal. Его статья гораздо лучше статьи Анатоля Ливена, которую я недавно критиковал. Автор признает, что в расширении НАТО не было ничего плохого, осуждает действия России и хочет помочь стремящимся к интеграции с Западом странам вроде Грузии и Украины.

Он утверждает, что мы не намерены выполнять данное на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году безусловное, но пустое обещание предоставлять в будущем членство и должны от него отказаться. Вместо этого нам следует провести переговоры о «новой архитектуре безопасности», которая закрепила бы постоянный нейтралитет расположенных вблизи России и не состоящих в НАТО стран в обмен на многосторонние гарантии безопасности. Кремль должен вывести свои войска из Молдавии и Украины, вопрос Крыма должен быть решен с помощью искусной дипломатии, все причастные к вопросу страны должны получить возможность при желании вступить в ЕС.

Этот подход может показаться привлекательным, но он противоречит реальности и принципам, как поясняет в записи в блоге Стивен Пайфер (также из Brookings). Прежде всего, зачем этим странам соглашаться? Швеция и Финляндия ценят свободу действий. Этот план навсегда поместил бы их в серую зону безопасности.

Многосторонние гарантии безопасности звучат хорошо, пока мы не вспоминаем, что стало с Будапештским меморандумом 1994 года. Россия обещала с уважением относиться к границам Украины и воздержаться от экономических мер принуждения в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Там не было дополнительных оговорок вроде «если только к власти в Киеве не придет правительство, которое нам не понравится». Гарантами этого соглашения были и западные ядерные страны. От этой инициативы остались руины.

В результате Россия не внушает достаточного доверия, чтобы быть одной из сторон второго Ялтинского договора, а Западу следовало бы краснеть, а не утверждать, что это дало бы результаты. Кроме того, неясно, согласился бы Кремль вывести свои войска из «внутренней зоны империи». Центральным месседжем пропагандистской машины Путина является идея о священной родине, которая находится в кольце осады дегенерирующего, лицемерного и опасного Запада. Запад на самом деле не враг (режим совершает там покупки, инвестирует и развлекается), но его следует изображать таковым. Зачем отказываться от этой тактики, если она столь эффективно отвлекает внимание народа России от жестокости и лживости его правителей?

Россия не согласилась бы и с расширением ЕС. Пайфер верно отмечает, что конфликт в Украине был связан не с ее членством в НАТО, а со скучным, но важным соглашением о свободной торговле с ЕС.

Важнее всего вопрос принципов. Украинцы и грузины сражались за нашу свободу в то время, когда Запад по большей части продолжал игнорировать исходящую из России угрозу. Мы перед ними в долгу и этот долг нужно уважать.

Ядро проблемы на самом деле - это не Россия - приходящая в упадок экономика средней величины с необычно крупной армией. Проблема в слабости Запада. Мы утратили уверенность в себе в том, что касается правового государства, демократии и капитализма благосостояния. Это делает нас робкими в пропаганде своих ценностей за рубежом и их защите дома. Здесь достаточно пищи для размышлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАевросоюззападнатороссияэдвард лукас
По теме
Лукас: Россия атакует нас с помощью силы, денег и информации

Лукас: Россия атакует нас с помощью силы, денег и информации 15

BNS публикует колонку известного журналиста Эдварда Лукаса. Приводим ее целиком.  Эдвард Лукас: годовщина 1917 года - головная боль для Владимира Путина

Эдвард Лукас: годовщина 1917 года - головная боль для Владимира Путина 6

История может казаться чудесным оружием, пока она не обращена против тебя. Именно это грозит Кремлю в сотую годовщину революции 1917 года, пишет в своей колонке в BNS Эдвард Лукас.
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
krasotka.ee
смерть любимого актера и режиссера
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:56
Шумевший дровами подросток получил от соседа кулаком
12:51
Киркоров с ужасом рассказал о страшной болезни Юдашкина
12:50
Кино-вино-солдаты
12:49
Большая галерея: полюбуйтесь на новинки Женевского автосалона
12:46
Фрукты и овощи могут быть опасны для будущих мам
12:39
Новое мышление? Нет, спасибо!
12:37
Галерея: шторм Зевс обрушился на Францию, есть жертвы
12:37
Фото: Роналду развлекся с танцующим миллионером. А вы помните танец Ольги Бузовой и богача?
12:36
Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты
12:31
Галерея: гостиница, где жирафы просовывают головы в окно
12:28
Найдено новое объяснение возникновению жизни на Земле
12:25
Как часто раные знаки Зодиака попадают в аварии и как этого избежать
12:23
Травматолог: жизнь – это не кино, это хуже
12:20
Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
12:20
Urban Decay поможет с оформлением подарка
12:12
Фото: именитые эстонские модельеры рассказали, какие свадебные платья сейчас в тренде
12:07
Анджелину Джоли застукали с новым возлюбленным
12:07
Объединенный банк Nordea и DNB будет называться Luminor
11:58
Смотри: похудевшая на 25 килограммов Чехова показала фигуру в купальнике
11:53
WADA потратило 4 млн долларов на допинговые расследования в России (1)
Все новости
LimonЦеликом
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле (2)

Как часто раные знаки Зодиака попадают в аварии и как этого избежать

Как часто раные знаки Зодиака попадают в аварии и как этого избежать

Яна Рудковская выступила против решения больного Димы Билана

Яна Рудковская выступила против решения больного Димы Билана

12:51
Киркоров с ужасом рассказал о страшной болезни Юдашкина
12:37
Фото: Роналду развлекся с танцующим миллионером. А вы помните танец Ольги Бузовой и богача?
12:07
Анджелину Джоли застукали с новым возлюбленным
11:58
Смотри: похудевшая на 25 килограммов Чехова показала фигуру в купальнике
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!

Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!

Ученые рассказали, чем опасна обувь, которая не подходит по размеру

Ученые рассказали, чем опасна обувь, которая не подходит по размеру

12:46
Фрукты и овощи могут быть опасны для будущих мам
12:20
Urban Decay поможет с оформлением подарка
12:12
Фото: именитые эстонские модельеры рассказали, какие свадебные платья сейчас в тренде
11:44
Как почистить расческу для волос
SportsЦеликом
Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

WADA потратило 4 млн долларов на допинговые расследования в России

WADA потратило 4 млн долларов на допинговые расследования в России (1)

09:51
Федерация лыжного спорта потребовала адекватно наказать Терезу Йохауг
ВпрокЦеликом
Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен (1)

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления?

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления? (1)

Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea

Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea

6. мар
Хорошая новость для любителей кока-колы
Погода
Галерея: шторм Зевс обрушился на Францию, есть жертвы

Галерея: шторм Зевс обрушился на Францию, есть жертвы

Галерея: гостиница, где жирафы просовывают головы в окно

Галерея: гостиница, где жирафы просовывают головы в окно

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Шумевший дровами подросток получил от соседа кулаком

Шумевший дровами подросток получил от соседа кулаком

Галерея: мужчина, застреливший человека в подъезде дома в Вильянди, предстал перед судом

Галерея: мужчина, застреливший человека в подъезде дома в Вильянди, предстал перед судом

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна

Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна (5)

Культура
Кино-вино-солдаты

Кино-вино-солдаты

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Самые читаемые
Фото и видео: ночью в Ласнамяэ на парковке многоквартирного дома горели два автомобиля
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(2)
Яна Рудковская выступила против решения больного Димы Билана
Эталонная женщина по знаку Зодиака. Первое место присуждается…(1)
Владелец частного дома в Тарту сделал заманчивое предложение нуждающимся в крове
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(20)
Bалюта
USD
0,944 EUR
GBP
1,159 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees