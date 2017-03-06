Традиционно, в первые два дня двери выставки открыты только для прессы. Всего организаторы выставки ожидают, что на моторшоу приедут около 10 тысяч представителей СМИ и более 700 тысяч обычных посетителей, для которых первым днем работы автосалона станет 9 марта. И им будет, на что посмотреть — 62 компании из 180 намерены провести в Женеве более одной мировой премьеры.
Большая галерея: полюбуйтесь на новинки Женевского автосалона
Сегодня, 7 марта, в Женеве открылось 87-е по счету международное моторшоу. На выставку свои разработки привезут 180 компаний: они покажут в общей сложности 900 моделей, из которых 148 автомобилей — это европейские и мировые премьеры.