Большая галерея: полюбуйтесь новинками Женевского автосалона

По традиции, первые два дня двери выставки открыты только для прессы. Всего организаторы выставки ожидают, что на моторшоу приедет около 10 тысяч представителей СМИ и более 700 тысяч обычных посетителей, для которых первым днем работы автосалона станет 9 марта. И им будет, на что посмотреть: 62 компании из 180 намерены провести в Женеве более одной мировой премьеры.