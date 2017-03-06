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Шумевший дровами подросток получил от соседа кулаком

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В Вильянди пьяный мужчина ударил подростка, который беспокоил его излишним шумом.

4 марта около семи часов вечера полиция получила сообщение, что в квартире на улице Лосси в Вильянди пьяный сосед ударил 17-летнего подростка. Ссора между соседями возникла из-за шума, раздававшегося из квартиры молодого человека, сообщает пресс-секретарь Лыунаской префектуры. При выяснении обстоятельств оказалось, что шум, так раздражавший соседа, был вызван перетаскиванием дров для растопки.

Медики оказали пострадавшему первую помощь, обидчика с помощью полицейских отправили протрезвляться. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений.

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