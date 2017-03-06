Варианты для пожилых людей: где в этом году можно отдохнуть недорого

Варианты поездок можно условно разделить на две категории: пакетные туры, где в путевку включено и проживание, и проезд до места назначения, и даже в некоторых случаях дополнительные услуги, а также туры, которые можно комбинировать самостоятельно по своему усмотрению. В этом случае своими силами или через турфирму можно забронировать билеты на поезд или самолет, отель, трансфер и так далее. Кроме того, многие направления из Таллинна попросту недоступны в качестве пакетных туров.

Море и экскурсии

«TEZ Tour предлагает путевки для разных категорий туристов. Среди людей элегантного возраста очень много путешественников, ведь когда открывать для себя мир заново, как не сейчас, когда дети и внуки уже выросли, а работа не держит. Популярными направлениями среди сениоров являются Греция и Болгария», – говорит менеджер по рекламе и PR компании TEZ Tour Светлана Вертьянова.

Она отмечает, что с прошлого года TEZ Tour предлагает туры на греческий полуостров Пелопоннес, который сочетает в себе как возможность отдохнуть под теплым солнцем, так и замечательную экскурсионную программу. Природа Пелопоннеса – это густые хвойные леса, зеленые холмы и песчаные пляжи, протяженные настолько, что по ним можно гулять часами. Туры туда стоят от 450 евро на человека.

Светлана Вертьянова добавляет, что курорты Болгарии привлекают туристов старшего возраста, благодаря короткому перелету, мягкому нежаркому климату и любимому Черному морю.

Красивые пляжи черноморского побережья, отличная кухня, радушное гостеприимство делают Болгарию прекрасным местом для отдыха.

Ко всему прочему отдых в Болгарии доступен по цене, что является немаловажным фактором – от 300 евро на человека.

«С этого года TEZ Tour будет предлагать отдых в лучших санаториях Беларуси. Республика Беларусь, такая близкая и знакомая, сулит путешественнику обилие новых впечатлений, – рассказывает Вертьянова. – Старинные шляхетские замки и католические костелы времен Великого княжества Литовского сочетаются с памятниками времен Киевской Руси или советской эпохи. Современный Минск с его широкими проспектами и зелеными парками – поистине европейский город, удобный и комфортный для путешественников. Живописный Витебск, полный белоснежных церквей, Гродно – культурная столица Беларуси, нетронутая природа Беловежской пущи, пейзажи Полесья».

По словам Светланы Вертьяновой, TEZ Tour не делает скидок для различных категорий туристов, в том числе и пенсионеров, но старается держать цены ниже, чем у конкурентов.

Привычная Турция и скидки пожилым

Туроператор Kidy Tour (бывший GoAdventure – прим. ред.) в лице его директора Гвидаса Аукштуолиса советует пенсионерам начать летний сезон уже в апреле, так как температура на курортах Турции днем уже достигает +21…+24 градуса, а цены на этот период очень дружелюбные.

«Например, поездка на неделю в гостиницу с питанием „все включено“ в конце апреля обойдется в 379 евро с человека. Также советуем, интересуясь о поездке в турагентстве, всегда спрашивать о скидке, – рекомендует Гвидас Аукштуолис. – Выбирая поездку, надо иметь в виду, что отдав предпочтение пакетному туру в Турцию, больше не придется тратить деньги. В эту цену уже включен перелет из Таллинна в Анталию, перевоз в гостиницу и обратно в аэропорт, и, конечно, проживание в гостинице с питанием „все включено“. Так что в чужой стране деньги понадобятся только на сувениры внукам».

Менеджер по маркетингу и связям с общественностью туроператора Novatours Олев Рийсберг говорит, что их компания представляет на рынке Эстонии широкий выбор туристических пакетов, и в течение года туристам предоставляется возможность выбрать из 24 направлений.

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