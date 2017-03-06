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Обвинитель: реальной целью стрелка на лестнице был его отчим

Карл-Эдуард Салумяэ
Карл-Эдуард Салумяэ

Сегодня в Вильяндиском доме правосудия началось рассмотрение уголовного дела, в котором 39-летнего Рене, убившего весной прошлого года на лестничной клетке дома, расположенного на вильяндиском бульваре Валуоя человека, обвиняют с незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, попытке убийства и убийстве при отягчающих обстоятельствах. 

Согласно предъявленному обвинению, житель дома на бульваре Валуоя в Вильянди Рене 15 апреля прошлого года сначала стрелял в дверь квартиры, расположенной этажом выше, где находились женщина и маленький ребенок. В этом эпизоде, к счастью, никто не пострадал. Позже на лестнице он выстрелил в находившихся между вторым и третьим этажом мужчину и женщину. Одна и пуль попала в спину 39-летнему мужчине, который умер от полученного ранения на месте происшествия.

На сегодняшнем заседании прокурор Мерике Тикк сказала, что изначальным планом Рене было использовать револьвер Nagan против владельца оружия, то есть против сожителя своей матери. Для этого он поехал на такси в строительный магазин, купил дисковую пилу, чтобы вскрыть оружейный шкаф, и четыре диска к ней, вернулся в квартиру на бульваре Валуоя, вскрыл шкаф, нашел оружие и решил ждать отчима. В квартире этажом выше он услышал голоса, которые вывели из себя чувствовавшего себя плохо мужчину, поэтому он решил подняться и выстрелить в дверь. Позже, когда на место происшествия прибыл 39-летний мужчина со своей женой, Рене открыл огонь по ним.

В зале заседания, Рене своей вины не признал. Его защитник Мати Сенкел уточнил, что, по оценке адвоката, Рене был не в состоянии отвечать за свои поступки. Он напомнил, что в течение 16 лет Рене много раз находился на стационарном лечении в психиатрических больницах, и за 16 лет до совершения преступления ему был поставлен диагноз шизофрения.

Однако, согласно акту комплексной экспертизы, проведенной летом прошлого года, и дополнительной экспертизы, проведенной в феврале этого года теми же специалистами, у Рене нет или не могли возникнуть тогда расстройства личности, которые не позволяли бы ему осознавать происходящее, а также поступать умышленно и последовательно. В числе прочего приводится вывод, что мужчина поступал целеустремленно и до стрельбы, и вел себя адекватно, находясь под стражей. Например, он заказывал себе за деньги газеты и писал заявления, протестуя против условий содержания под стражей, которые можно понять.

Основываясь на выводах экспертов, прокурор сказала, что причины случившегося нужно искать в том, что Рене в течение многих лет в больших количествах употреблял различные лекарства и по собственной инициативе принимал их больше, чем предусматривалось, из-за чего у него возникла зависимость от успокоительных препаратов. Также в анализе говорится, что у него в течение долгого времени были плохие отношения с отчимом.

До того, как открыть огонь, Рене три дня не принимал лекарства. После стрельбы на лестнице, имея чуть больше 100 евро, которые он до того накопил, он попытался сбежать.

Слушания по этому уголовному делу пройдут в течение шести дней. Вынести приговор, суд планирует в начале апреля.

Ранее газета Sakala писала, что до трагического события, мать Рене несколько раз пыталась устроить сына на лечение в психиатрическую больницу, но это, по ее словам, не посчитали нужным. Наблюдая за состоянием здоровья своего ребенка, мать уверена, что Рене нуждается в продолжительном стационарном лечении.

Так она в последней надежде решила обратиться не в психиатрическую клинику, а в Министерство социальных дел, где получила время приема на 15.00 15 апреля. Однако Рене открыл огонь в тот же день, на три часа раньше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвильяндипрокуратурастрелок
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