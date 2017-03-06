Вторник, 7. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Если сейчас наставником несовершеннолетнего ученика автошколы могут быть лишь его законные представители — то есть родители, то в октябре на рассмотрение Рийгикогу будет представлена поправка к закону, согласно которой наставником несовершеннолетнего водителя сможет быть уполномоченное родителями лицо, пишет Postimees.

Год тому назад 17-летний молодой человек из Йыгева Мартин Калм решил получить первичные водительские права категории «B» с ограниченным правом вождения, пишет Vooremaa. Поскольку никто из родителей юноши автомобиль не водит, он начал искать возможности, с кем бы он мог упражняться в вождении автомобиля вне автошколы.

Когда молодой человек изучал Закон о дорожном движении, он выяснил, что наставником несовершеннолетнего учащегося автошколы может быть лишь его официальный представитель в лице отца или матери. Парню показалось странным, что если несовершеннолетний уже имеет на руках водительские права с ограниченным правом вождения, то во время поездки, кроме родителей, рядом с ним может находиться любое другое уполномоченное лицо.

«Доверенность могла бы действовать и во время обучения», - предположил Мартин. По его мнению, не должно быть особой разницы между учащимся, сдавшим экзамены и человеком, который только проходит подготовку. Например, во время обучения в автошколе несовершеннолетний, имеющий на руках учебную карточку, мог бы проходить практические занятия с уполномоченным родителями лицом.

Своими размышлениями Мартин поделился как с Департаментом шоссейных дорог, так и Министерством экономики и коммуникаций. «Мне сообщили, что это хорошая идея», - отметил он. По словам молодого человека, в министерстве его заверили, что данное изменение можно было бы внести в закон. В поступившем ответе было сказано, что при разработке законопроекта будет учтено и его пожелание.

Руководитель службы дорожного движения Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Аллвеэ подтвердил, что в законопроекте имеется соответствующая поправка.

По словам Аллвеэ, действующее в настоящее время ограничение можно считать лишним. Как отметил специалист, если имеется письменное разрешение законных представителей несовершеннолетнего, а уполномоченное лицо отвечает требованиям, предъявляемым к наставнику начинающего водителя, проблем возникнуть не должно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавтошколавождениезакон о дорожном движении
вильяндиский стрелок-2
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:17
Нарвитянин, зарезавший знакомого ножом, остался на свободе
14:08
Семь советов отца о том, как выйти замуж за настоящего мужчину
14:07
Популярная авиакомпания уменьшит расстояние между креслами
14:06
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»
14:03
Йозинг: рост инфляции замедлится во второй половине года
14:00
Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении
13:58
Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке
13:57
Воспоминание друга: красный Калью Комиссаров
13:57
Обвинитель: реальной целью стрелка на лестнице был его отчим
13:51
В среду жители Каламая останутся без горячей воды и отопления
13:47
Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!
13:41
Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов
13:37
Эдгар Гергель: Россия подозрительно тихо себя ведет (1)
13:31
Секс назвали лучшим способом получить повышение (1)
13:25
Должен ли новый собственник квартиры платить старые долги?
13:18
Хейтеры телеведущей могут смотреть это видео вечно: окровавленная Ольга Бузова визжит от боли
13:14
Даже выключенный мобильный мешает ребенку спать
13:05
Варианты для пожилых людей: где в этом году можно отдохнуть недорого
13:04
В Альпах сошла мощная лавина, множество людей погребены под снегом
12:56
Шумевший дровами подросток получил от соседа кулаком
Все новости
LimonЦеликом
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле (5)

Как часто разные знаки Зодиака попадают в аварии и как этого избежать

Как часто разные знаки Зодиака попадают в аварии и как этого избежать

13:58
Видео: пенсионерка прославилась заводным танцем на парковке
13:37
Эдгар Гергель: Россия подозрительно тихо себя ведет (1)
13:18
Хейтеры телеведущей могут смотреть это видео вечно: окровавленная Ольга Бузова визжит от боли
12:51
Киркоров с ужасом рассказал о страшной болезни Юдашкина
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Как и какие масла убирают морщины вокруг глаз

Как и какие масла убирают морщины вокруг глаз

Как почистить расческу для волос

Как почистить расческу для волос

14:08
Семь советов отца о том, как выйти замуж за настоящего мужчину
13:47
Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!
13:31
Секс назвали лучшим способом получить повышение (1)
13:14
Даже выключенный мобильный мешает ребенку спать
SportsЦеликом
Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

11:53
WADA потратило 4 млн долларов на допинговые расследования в России (1)
ВпрокЦеликом
Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен (1)

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления?

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления? (1)

6. мар
Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea
Погода
Галерея: шторм Зевс обрушился на Францию, есть жертвы

Галерея: шторм Зевс обрушился на Францию, есть жертвы

Галерея: гостиница, где жирафы просовывают головы в окно

Галерея: гостиница, где жирафы просовывают головы в окно

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Нарвитянин, зарезавший знакомого ножом, остался на свободе

Нарвитянин, зарезавший знакомого ножом, остался на свободе

Обвинитель: реальной целью стрелка на лестнице был его отчим

Обвинитель: реальной целью стрелка на лестнице был его отчим

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В среду жители Каламая останутся без горячей воды и отопления

В среду жители Каламая останутся без горячей воды и отопления

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

Культура
Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Самые читаемые
Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле(5)
В Альпах сошла мощная лавина, множество людей погребены под снегом
Фото и видео: ночью в Ласнамяэ на парковке многоквартирного дома горели два автомобиля
Травматолог: жизнь – это не кино, это хуже
Киркоров с ужасом рассказал о страшной болезни Юдашкина
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(21)
Bалюта
USD
0,944 EUR
GBP
1,159 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees