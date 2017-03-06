Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Год тому назад 17-летний молодой человек из Йыгева Мартин Калм решил получить первичные водительские права категории «B» с ограниченным правом вождения, пишет Vooremaa. Поскольку никто из родителей юноши автомобиль не водит, он начал искать возможности, с кем бы он мог упражняться в вождении автомобиля вне автошколы.

Когда молодой человек изучал Закон о дорожном движении, он выяснил, что наставником несовершеннолетнего учащегося автошколы может быть лишь его официальный представитель в лице отца или матери. Парню показалось странным, что если несовершеннолетний уже имеет на руках водительские права с ограниченным правом вождения, то во время поездки, кроме родителей, рядом с ним может находиться любое другое уполномоченное лицо.

«Доверенность могла бы действовать и во время обучения», - предположил Мартин. По его мнению, не должно быть особой разницы между учащимся, сдавшим экзамены и человеком, который только проходит подготовку. Например, во время обучения в автошколе несовершеннолетний, имеющий на руках учебную карточку, мог бы проходить практические занятия с уполномоченным родителями лицом.

Своими размышлениями Мартин поделился как с Департаментом шоссейных дорог, так и Министерством экономики и коммуникаций. «Мне сообщили, что это хорошая идея», - отметил он. По словам молодого человека, в министерстве его заверили, что данное изменение можно было бы внести в закон. В поступившем ответе было сказано, что при разработке законопроекта будет учтено и его пожелание.

Руководитель службы дорожного движения Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Аллвеэ подтвердил, что в законопроекте имеется соответствующая поправка.

По словам Аллвеэ, действующее в настоящее время ограничение можно считать лишним. Как отметил специалист, если имеется письменное разрешение законных представителей несовершеннолетнего, а уполномоченное лицо отвечает требованиям, предъявляемым к наставнику начинающего водителя, проблем возникнуть не должно.