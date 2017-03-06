Йозинг: рост инфляции замедлится во второй половине года

По сравнению с февралем прошлого года цены выросли на 3,4%. В последний раз так сильно в течение месяца цены менялись в марте 2010 года, сообщает Департамент статистики. По словам Йозинг, к этому привело прежде всего совпадение роста цен на сырье на мировом рынке и существенное повышение местных акцизов. «К сожалению, что касается таких вещей, как топливо, которое существенно влияет на потребительские цены, здесь совпали два этих фактора. С другой стороны, это давно прогнозировали», - заметила она. По сравнению с прошлым февралем дизельное топливо подорожало, например, на 25,8%, а бензин – на 22,7%.

Из продуктов питания больше всего подорожали сахар, масло и свежая рыба, цены на которые подскочили на 28, 24 и 21% соответственно. По словам Йозинг, в данном случае речь идет исключительно о колебании цены на мировом рынке.

Во втором полугодии темпы инфляции должны замедлиться. Если не случится ничего экстраординарного, годовая инфляция, по прогнозам Института конъюнктуры, составит 2,5%. Если смотреть по группам товаров, то прогнозируется подорожание алкоголя в связи с увеличением акцизов. Так, например, акциз на пиво с 1 июля вырастет на 65%. «Конечная цена алкоголя, конечно, продемонстрирует рекордный рост, в то же время на общую инфляцию это мало повлияет», - сказала Йозинг.

От быстрой инфляции, по словам Йозинг, выиграют прежде всего энергетический сектор и сельское хозяйство. “Например, молочная промышленность вышла на данный момент из самой тяжелой ситуации. Животноводы могут просить за свою продукцию деньги, которые покрывают ее себестоимость”, - сказал экономист Банка Эстонии Сулев Перт, заметив, что быстрый рост цен уменьшает покупательскую способность населения, но это может свидетельствовать о большей экономической активности.

“За быстрой инфляцией в основном стоят внешние факторы, прежде всего подорожание нефти и сырья. Продукты питания дорожают и в Эстонии, и в ЕС в основном потому, что уменьшилось перепроизводство, которое усугубилось из-за закрытия российского рынка в 2014 году”, - сказал Перт.

Более стабильный рост цен на сырье опирается на то, что после резкого скачка цен на нефть до 55 долларов в конце ноября, последовавшего после соглашения стран OPEC об уменьшении добычи, цена на сырую нефть на мировом рынке оказалась в узком промежутке. В историческом сравнении уровень цен на сырье на мировом рынке остается относительно низким, заметил Перт.