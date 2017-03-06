Популярная авиакомпания уменьшит расстояние между креслами

По данным издания Evening Standard, расстояние сократится с 30 до 29 дюймов (73,66 см). Таким образом, пространство для ног пассажиров в самолетах British Airways будет таким же, как у лоукостера easyJet, и на дюйм (2,54 см) меньше, чем, например, у Ryanair.

Уменьшение расстояние позволит добавить по два дополнительных ряда в самолеты моделей Airbus — А320 и А321, пишет Рамблер/Путешествия.

Представитель авиакомпании заявил, что новая комплектация салонов станет доступна уже со следующего года. «Увеличение числа мест в самолетах позволит British Airways держать тарифы на приемлемом уровне», — заверил собеседник.

Ранее в январе British Airways отказалась от бесплатного питания на ближнемагистральных рейсах (до 5 часов).