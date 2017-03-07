Картина дня: пожар в Ласнамяэ, Кальюлайд помиловала Ильвеса и опасный блендер травмирует людей

В Таллинне ребенка сбил автобус

Примерно в 19 часов полиция получила сообщение, что возле автобусной остановки Solaris автобус сбил 13-летнего мальчика. Читать далее...

Кальюлайд помиловала Ильвеса

Своим вчерашним решением президент Эстонии Керсти Кальюлайд помиловала участника военных миссий Александра Ильвеса, который был признан виновным в незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Читать далее...

Фото: машина спасателей попала в ДТП, пострадали три человека

Машина, ехавшая на вызов, вылетела с дороги, в результате чего пострадали три спасателя. Читать далее...

Ночью в Ласнамяэ на парковке многоквартирного дома горели два автомобиля

В ночь с понедельника на вторник в столичном районе Ласнамяэ на парковке одного из многоквартирных домов произошел пожар, в результате которого пострадали два автомобиля. Читайте далее...

Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу

С разрешения прокуратуры полиция прекратила производство по уголовному делу о тяжелом ДТП, произошедшем 28 сентября прошлого года в волости Мяэтагузе Ида-Вируского уезда, в результате которого погиб 11-летний мальчик. Читать далее...

Жена Евгения Осиновского: я не могу просто держать рот на замке и закрыть на это глаза

В сегодняшней передаче «Radar» жена министра труда и здоровья Евгения Осиновского Трийну даст свое первое телеинтервью, поскольку считает, что ее близких людей обидели. Читать далее...

Сравниваем цены

Узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии. Читать далее...

Валев Калд: левые едины – мы хотим идти в регионы!

Левые пытаются выйти из состояния небытия. Обновленная команда, по словам председателя ОЛПЭ Валева Калда, готовится пропагандировать левые идеи в регионах: «Хватит кухонной политики!». Одновременно левые готовы сесть за стол переговоров с другими партиями. Читать далее...

Фото: Керсти Кальюлайд подарила президенту Финляндии необычный подарок

Во вторник, 7 марта, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и Георг-Рене Максимовский в сопровождении делегации отправились в двухдневный официальный визит в Финляндию. На встречу со своим финским коллегой Кальюлайд пришла не с пустыми руками, а с необычным подарком. Читать далее...

Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей

Все чаще пользователи NutriBullet вынуждены обратиться к врачу, поскольку их блендеры перегреваются и взрываются. Читать далее...

В Альпах сошла мощная лавина, множество людей погребены под снегом

Французский горнолыжный курорт Тинь в Альпах накрыла лавина, сообщается, что под снежными завалами погребено множество людей. Читайте далее...

Государство должно помогать пострадавшим бесплатно

Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский направил министру юстиции Урмасу Рейнсалу письмо, в котором выразил желание, чтобы дальше ставшие жертвами насилия женщины получали бесплатную помощь от государства, вне зависимости от их финансовых возможностей. Читайте далее...

Судно Viking Line не вышло из порта Таллинна по техническим причинам

Утренние рейсы Viking Line из Таллинна в Хельсинки и обратно отменены, так как главный двигатель судна неисправен. Под вопросом и вечерние рейсы. Читайте далее...

Мужчина, застреливший человека в подъезде дома в Вильянди, предстал перед судом

Сегодня, 7 марта, в Вильяндиском доме суда началось заседание по делу Рене, обвиняемого в преднамеренном убийстве, попытке убийства, а также в незаконном обращении с оружием. Читайте далее...

Травматолог: жизнь – это не кино, это хуже

Травматолог Андрей Сафьянов уже 13 лет видит людей в разных состояниях. Он работал как в Тартуской, Таллиннской, Ида-Вируской и в Раплаской больницах, так и в отделениях неотложной помощи, на скорой и в травмопункте. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд в сопровождении внушительной делегации прибыла в Финляндию

Во вторник, 7 марта, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и Георг-Рене Максимовский в сопровождении делегации начинают двухдневный официальный визит в Финляндию. Читайте далее...

В Швейцарии произошло сильнейшее за последние годы землетрясение

В ночь на вторник в Швейцарии произошло землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера, которое оказалось самым сильным за последние 12 лет в стране. Читайте далее...