Картина дня: пожар в Ласнамяэ, землетрясение в Швейцарии и визит Керсти Кальюлайд в Финляндию

Ночью в Ласнамяэ на парковке многоквартирного дома горели два автомобиля

В ночь с понедельника на вторник в столичном районе Ласнамяэ на парковке одного из многоквартирных домов произошел пожар, в результате которого пострадали два автомобиля. Читайте далее...

В Альпах сошла мощная лавина, множество людей погребены под снегом

Французский горнолыжный курорт Тинь в Альпах накрыла лавина, сообщается, что под снежными завалами погребено множество людей. Читайте далее...

Государство должно помогать пострадавшим бесплатно

Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский направил министру юстиции Урмасу Рейнсалу письмо, в котором выразил желание, чтобы дальше ставшие жертвами насилия женщины получали бесплатную помощь от государства, вне зависимости от их финансовых возможностей. Читайте далее...

Судно Viking Line не вышло из порта Таллинна по техническим причинам

Утренние рейсы Viking Line из Таллинна в Хельсинки и обратно отменены, так как главный двигатель судна неисправен. Под вопросом и вечерние рейсы. Читайте далее...

Мужчина, застреливший человека в подъезде дома в Вильянди, предстал перед судом

Сегодня, 7 марта, в Вильяндиском доме суда началось заседание по делу Рене, обвиняемого в преднамеренном убийстве, попытке убийства, а также в незаконном обращении с оружием. Читайте далее...

Травматолог: жизнь – это не кино, это хуже

Травматолог Андрей Сафьянов уже 13 лет видит людей в разных состояниях. Он работал как в Тартуской, Таллиннской, Ида-Вируской и в Раплаской больницах, так и в отделениях неотложной помощи, на скорой и в травмопункте. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд в сопровождении внушительной делегации прибыла в Финляндию

Во вторник, 7 марта, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и Георг-Рене Максимовский в сопровождении делегации начинают двухдневный официальный визит в Финляндию. Читайте далее...

В Швейцарии произошло сильнейшее за последние годы землетрясение

В ночь на вторник в Швейцарии произошло землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера, которое оказалось самым сильным за последние 12 лет в стране. Читайте далее...