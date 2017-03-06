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Президент Финляндии не видит причин паниковать из-за учений «Запад»

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Если страны Балтии выражают обеспокоенность в связи с военными учениями "Запад-2017", которые пройдут на полигонах России и Белоруссии в сентябре этого года, то президент Финляндии Саули Нийнистё не видит причин для паники.

Об этом во вторник, 7 марта, сообщила служба новостей "Радио 4", напомнив, что президент Литвы Даля Грибаускайте недавно заявила, что Балтийские государства будут настаивать, чтобы США и НАТО приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности в регионе, пишет Rus.Err.

Сегодня в полдень в Хельсинки состоялась совместная пресс-конференция финского лидера и его эстонской коллеги Керсти Кальюлайд, которая в эти дни находится в Финляндии с визитом. Саули Нийнистё был задан вопрос о предстоящих российско-белорусских учениях. Президент Финляндии ответил, что большой угрозы в этом не видит: "Я не верю в то, что это большая угроза для кого-то, это шоу, демонстрация силы".

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