Samsung намекает на двойную камеру в новом флагмане

Однако новое заявление от компании Samsung, а точнее подразделения, отвечающего за процессоры Exynos, вызвало волну новых слухов и предположений. Официальный аккаунт Samsung Exynos опубликовал в Twitter сообщение, которое гласит: "Делайте отличные снимки с двойным процессором изображений для двойных камер". К твиту прикреплен тизер смартфона, внешне напоминающего флагманы компании, но с двойной камерой, пишет 4pda.ru.

Маловероятно, что все утечки в Интернете являются поддельными, и 29 марта Samsung представит Galaxy S8 или Galaxy S8 Plus с двойной камерой. Вероятно, что компания таким образом рекламирует новый процессор Exynos 8895 для других производителей, вроде Meizu. Также не исключено, что это намёк на появление двойной камеры в Galaxy Note 8 или другом флагманском устройстве.