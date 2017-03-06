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Ранняя потеря молочных зубов может вызвать проблемы в развитии детей. Почему о молочных зубах следует беспокоиться больше, чем о постоянных зубах?

Dr. Rebeka Gabor
Dr. Rebeka Gabor
Maxilla Hambakliinik
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«Ничего, вырастут новые» – такое утверждение чаще приходится слышать как от детей, так и от взрослых. Действительно ли молочные зубы настолько маловажны?

Ситуация на данный момент в государстве свидетельствует о том, что большая часть родителей не интересуется гигиеной полости рта своих детей. Множество дырок, воспаленные десны и вырывание нескольких молочных зубов – привычные будни детского стоматолога. За последнее время стремительно увеличилось количество детей, кому приходится лечить зубы под общим наркозом. Почему тысячи родителей подвергают своих детей такому риску? Возможно, стоит винить недостаток времени, кто-то упомянет эпоху сладостей и красивой рекламы конфет, но найдется также часть родителей, которые в создавшейся ситуации сочтут виноватыми самих детей. Так кто же на самом деле несет ответственность – родители, дети или, может быть, стоматологи?

К сожалению, основным виновником является отсутствие знаний. Да, именно так – ваше незнание может вызвать проблемы развития речи, неправильное положение челюсти, эстетические проблемы, а также может повлиять на самооценку ребенка, но самое плохое – вызывать систематические заболевания. Выясним, почему так важно сохранить молочные зубы! Почему за молочными зубами следует ухаживать даже больше, чем за постоянными зубами?

Почти каждый из нас знает, что молочные зубы начинают прорезаться уже в первый год жизни малыша, а примерно в 7-летнем возрасте их сменяют настоящие коренные зубы. Однако с первыми выпавшими передними зубами процесс развития не останавливается. Последние молочные зубы у ребенка сменяются только в 11–13-летнем возрасте, в результате чего преждевременно утерянный молочный зуб может причинять не только дискомфорт на протяжении 10 лет, но и повлиять на расположение коренных зубов и развитие прикуса. Только одна дырка может вызвать воспаление в зубе, а затем воспаление может начаться и в кости. Расположенные вокруг зуба соединительные ткани у детей еще не настолько развиты как у взрослых, поэтому воспаление распространяется стремительнее и обширнее. Следует помнить, что под молочными зубами находятся зачатки коренных зубов. Инфекция может вызвать как большую боль, так и повреждения настоящих коренных зубов. Часто дырки настолько глубокие, что зубы просто невозможно сохранить и их приходится вырывать. Когда у детей чересчур рано вырывают несколько молочных зубов, это приводит к изменениям в развитии прикуса – зубы будут смещаться, пытаясь занять освободившееся место, создастся сдавливание зубов, что может повлиять на весь процесс развития челюстей. У ребенка возникает расстройство жевательной функции, а также проблема с правильной артикуляцией некоторых звуков. В этом возрасте в мозгу развивается центр речи, поэтому такие дефекты речи могут стать необратимыми и сохраниться на всю оставшуюся жизнь.

Стоматологам часто приходится слышать, что зубы у детей регулярно и часто чистятся, но это не помогает – виновата наследственность. Но этим мифом нельзя оправдываться, и уж тем более не стоит его рассказывать зубному врачу. Кариес – это заболевание, которое мы получаем в течение жизни. Если дети еще могут думать, что в зубах живут зубные грызуны, то вам как родителю следует понять, что дырка или кариес развивается в результате плохой гигиены. Вокруг зуба находятся миллиона бактерий, которые могут ферментировать углеводы. Когда бактерии перерабатывают эти сахара, появляются кислоты, которые деминерализуют ткани зуба.

Единственный способ, как мы можем остановить этот  процесс, это регулярно и тщательно чистить зубы. Уже первые зубы ребенку следует чистить зубной пастой, содержащей фториды. Родители обязаны следить за чисткой зубов в период до достижения ребенком 12-детнего возраста. Самым маленьким детям стоит повторно почистить зубы после их собственных попыток. Стоматологи рекомендуют родителям чистить зубы вместе с ребенком, таким образом, вызывая у них заинтересованность с этой ежедневной процедуре. Длительно удерживать интерес ребенка очень трудно, но важнее всего вызвать интерес, затем последуют знания и сформируются правильные привычки. Philips придумал прекрасный способ, как научить детей регулярно чистить зубы и удерживать интерес к процедуре чистки зубов. Philips разработал электрическую зубную щетку – Philips Sonicare Kids, а также приложение, которое ежедневно будет напоминать детям о необходимости почистить зубы. В приложении можно заботиться о маленьком зверьке, который будет большим помощником в процедуре чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare Kids обеспечивает соединение Bluetooth с телефоном или планшетом, и в этом приложении можно видеть, поверхности каких зубов почищены. Для обеспечения рекомендуемого времени чистки зубов в щетку встроен таймер, установленный на 2 минуты. У зубной щетки есть два режима чистки, а также эргономическое, легко удерживаемое в руке основание, на которое можно наклеить одну из 8 цветных, легко заменяемых наклеек. При покупке этой зубной щетки, в комплекте получите 2 съемные головки с мягким, прорезиненным покрытием, которое защитит зубы и десна ребенка. Зубная щетка Philips Sonicare Kids – это великолепный способ, как порадовать ребенка, улучшить гигиену полости рта и избежать нескончаемых проблем, расходов и заболеваний, связанных с повреждением зубов.

Если мы хотим, чтобы наш ребенок вырос выдающимся музыкантом, мы делаем все, чтобы ребенок ежедневно упражнялся в игре на музыкальном инструменте, если спортсменом, то мотивируем его чаще заниматься спортом. Ключом ко всем достижениям является качество инструмента, частота занятий спортом и настойчивость. Также и с зубами. Если регулярно их чистить, то у ребенка будет красивая улыбка, четкая речь и здоровые привычки на всю жизнь.

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