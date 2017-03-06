Парламент отказал России в проведении в стенах Рийгикогу фотовыставки о событиях в Сирии

Данная выставка, включающая в себя 52 фотографии, значительная часть которых ранее не публиковалась, с 16 по 20 января прошла в Государственной думе, пишет rus.err.ee.

После этого Госдума обратилась к парламентам европейских государств, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Парламентской ассамблее Советы Европы с предложением организовать проведение выставки в своих стенах.

Накануне из Рийгикогу в посольство РФ был направлен официальный отрицательный ответ за подписью главы канцелярии парламента Марии Алайыэ, по словам которой, согласно существующим правилам, проходящие в Рийгикогу выставки знакомят с историей парламента или с его сегодняшней деятельностью, рассказывают о парламентах других стран, о деятельности государственных институтов Эстонии, о символике Эстонии, начинаниях местных самоуправлений или же представляют изобразительное искусство.

Фотовыставка о событиях двух последних лет в Сирии не соответствует перечисленным принципам организации выставок в Рийгикогу, резюмировала Алайыэ.