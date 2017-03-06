Жена Евгения Осиновского: я не могу просто держать рот на замке и закрыть на это глаза

Речь идет о том, что на прошлой неделе в радиоэфире говорили, будто Осиновские поссорились на приеме у президента.

«Я не могу просто держать рот на замке и закрыть на это глаза», - считает Трийну Осиновски.

В эфире утренней программы на Sky Plus ведущие Алари Кивисаар, Кристьян Хирмо и Марис Яарва обсуждали, что в одной из прямых трансляций на пару секунд попала пара, ссорившаяся на танцевальной площадке. Хотя это не были Осиновские и речь не шла о насилии, для описания случившегося использовались следующие обороты: «Там почти дошло до драки», «Мне кажется, что женщина была дружелюбна, а мужчина был разъярен. В принципе хорошо, что не дошло до драки».

Трийну говорит, что смелость для этого интервью ей дала президентская речь, произнесенная в День независимости ЭР.

«Я сидела там в зале и думала, как много я говорила на те темы, которые для меня важны. Они не касаются меня напрямую, но все же важны. И в какой степени я хочу быть одним из тех граждан, которые, замечая несправедливость, не закроют на это глаза», - говорит Трийну Осиновски.

Полностью интервью можно посмотреть сегодня в 20 часов на телеканале Kanal 2 в передаче «Radar».