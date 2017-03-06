Женщины-депутаты Маардуского горсобрания получат по 100 евро в честь 8 Марта

Предложение сделал вице-председатель горсобрания Павел Куусик (Центристская фракция). Его поддержали депутаты Антс Раудла (фракция Маардуского избирательного союза) и Лео Реппонен (Центристская фракция), сообщает Rus.Err.
За решение проголосовали девять депутатов-мужчин.
Согласно решению Маардуского горсобрания № 259 от 28 февраля 2016 года, премию в размере 100 евро получат все десять депутатов-женщин: Инга Кирмйыэ, Нина Нечаева, Эрика Тиганик, Маргарита Герамымива, Лариса Войтко, Лидия Боднар, Любовь Ленская, Тюйне Николаева, Галина Попова и Эльвира Пийскоппель.