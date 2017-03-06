Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу

В ходе расследования подозрение было предъявлено 23-летнему мужчине, который управлял подъемником, не имя водительских прав, сообщила Вируская окружная прокуратура. Также ему было предъявлено подозрение в том, что он выбрал неправильную скорость, работая рядом со школой.

Следственным органам предстояло установить, стало ли поведение подозреваемого причиной смерти ребенка, или речь все же шла о несчастном случае. Был проведен ряд допросов, экспертиз, проанализированы как видеозаписи, так и деятельность всех участников происшествия, в том числе и поведение погибшего мальчика.

Несчастный случай запечатлен на видео

По записям камер наблюдения видно, что подъемник ехал по левой стороне дороги, а группа детей спокойно нашла по правой стороне. Собранные в ходе следствия доказательства подтверждают, что подъемник ехал медленно и, заметив детей, водитель еще больше сбросил скорость. На видео видно, что мальчик выбежал на дорогу вплотную к машине, и у водителя не было ни малейшей возможности избежать наезда.

Оценили и поведение учителя

В рамках производства проанализировали также, выполнила ли учительница свои обязанности по сохранению жизни и здоровья ученика в опасной ситуации. Собранные доказательства подтверждают, что она видела двигающийся в сторону парка маленький трактор и велела детям уйти на обочину. Просьбе учителя подчинился и погибший мальчик, который до того бегал по дороге. На записях видно, что в момент приближения трактора, учительница вышла на дорогу и несколько раз помахала детям руками, после чего они ушли с дороги на поле, сама же учительница шла навстречу трактору между ним и детьми.

Собранные доказательства показали, что опасность, исходившая от трактора, была для детей реальной и нет никаких причин считать, что они, в том числе и потерпевший, этого не понимали. Дети и взрослые наблюдали за двигающимся подъемником и больше не выбегали на дорогу, а погибший выскочил на нее из-за спины учителя. Исходя из изложенного, можно утверждать, что учительница сделала все от нее зависящее, чтобы предотвратить беду.

Также в ходе следствия проанализировали, привлекать ли к ответственности предприятие, владеющее подъемником, поскольку строительный объект не был обозначен. Прокуратура пришла к выводу, что в данном случае проезжая часть не была местом производящихся работ, поскольку строительство шло рядом со складом, который находится на другой стороне дороги. Таким образом, ДТП произошло настолько далеко от места осуществления работ, что на его месте действовали правила дорожного движения, а не требования охраны труда и безопасности на рабочем месте. Также нельзя было оставить без внимания и показания свидетелей, что доступ на стройплощадку был ограничен лентами, которые были привязаны к стволам деревьев.

По словам руководителя Йыхвиского отдела полиции Калле Куусика, речь идет о крайне трагическом несчастном случае, в результате которого погиб 11-летний ребенок: «Лишь секундной невнимательности на дороге достаточно, чтобы заплатить за нее страшную цену. Дети не ощущают опасности на дороге так хорошо, как взрослые. Поэтому с ними нужно регулярно говорить и показывать им хороший пример. В отношении водителя начато производство по проступку по статье Закона о дорожном движении, в которой говорится об управлении транспортным средством без прав».

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Маарья Германн сказала, что несмотря на то, что подозреваемый нарушил правила дорожного движения и ехал без прав, его деятельность не является причиной гибели ребенка: «В данном случае речь идет о тяжелом ДТП, которое произошло по совпадению заслуживающих сожаления обстоятельств. Предъявлять обвинение тут некому».

В данном уголовном деле больше нет возможности собрать дополнительные доказательства. Поскольку в ходе расследования было установлено, что ДТП в Мяэтагузе было несчастным случаем, то с разрешения прокуратуры полиция прекратила производство по уголовному делу. Из материалов того же дела видно, что подозреваемый, управлял моторным средством без прав, то есть нарушил Закон о дорожном движении, поэтому материалы дела переданы для проведения расследования по проступку Идаской префектуре.