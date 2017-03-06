Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу

Вторник, 7. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу1

Ханнели Руди
Ханнели Руди
/
/
:

С разрешения прокуратуры полиция прекратила производство по уголовному делу о тяжелом ДТП, произошедшем 28 сентября прошлого года в волости Мяэтагузе Ида-Вируского уезда, в результате которого погиб 11-летний мальчик.

В ходе расследования подозрение было предъявлено 23-летнему мужчине, который управлял подъемником, не имя водительских прав, сообщила Вируская окружная прокуратура. Также ему было предъявлено подозрение в том, что он выбрал неправильную скорость, работая рядом со школой.

Следственным органам предстояло установить, стало ли поведение подозреваемого причиной смерти ребенка, или речь все же шла о несчастном случае. Был проведен ряд допросов, экспертиз, проанализированы как видеозаписи, так и деятельность всех участников происшествия, в том числе и поведение погибшего мальчика.

Несчастный случай запечатлен на видео

По записям камер наблюдения видно, что подъемник ехал по левой стороне дороги, а группа детей спокойно нашла по правой стороне. Собранные в ходе следствия доказательства подтверждают, что подъемник ехал медленно и, заметив детей, водитель еще больше сбросил скорость. На видео видно, что мальчик выбежал на дорогу вплотную к машине, и у водителя не было ни малейшей возможности избежать наезда.

Оценили и поведение учителя

В рамках производства проанализировали также, выполнила ли учительница свои обязанности по сохранению жизни и здоровья ученика в опасной ситуации. Собранные доказательства подтверждают, что она видела двигающийся в сторону парка маленький трактор и велела детям уйти на обочину. Просьбе учителя подчинился и погибший мальчик, который до того бегал по дороге. На записях видно, что в момент приближения трактора, учительница вышла на дорогу и несколько раз помахала детям руками, после чего они ушли с дороги на поле, сама же учительница шла навстречу трактору между ним и детьми.

Собранные доказательства показали, что опасность, исходившая от трактора, была для детей реальной и нет никаких причин считать, что они, в том числе и потерпевший, этого не понимали. Дети и взрослые наблюдали за двигающимся подъемником и больше не выбегали на дорогу, а погибший выскочил на нее из-за спины учителя. Исходя из изложенного, можно утверждать, что учительница сделала все от нее зависящее, чтобы предотвратить беду.

Также в ходе следствия проанализировали, привлекать ли к ответственности предприятие, владеющее подъемником, поскольку строительный объект не был обозначен. Прокуратура пришла к выводу, что в данном случае проезжая часть не была местом производящихся работ, поскольку строительство шло рядом со складом, который находится на другой стороне дороги. Таким образом, ДТП произошло настолько далеко от места осуществления работ, что на его месте действовали правила дорожного движения, а не требования охраны труда и безопасности на рабочем месте. Также нельзя было оставить без внимания и показания свидетелей, что доступ на стройплощадку был ограничен лентами, которые были привязаны к стволам деревьев.

По словам руководителя Йыхвиского отдела полиции Калле Куусика, речь идет о крайне трагическом несчастном случае, в результате которого погиб 11-летний ребенок: «Лишь секундной невнимательности на дороге достаточно, чтобы заплатить за нее страшную цену. Дети не ощущают опасности на дороге так хорошо, как взрослые. Поэтому с ними нужно регулярно говорить и показывать им хороший пример. В отношении водителя начато производство по проступку по статье Закона о дорожном движении, в которой говорится об управлении транспортным средством без прав».

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Маарья Германн сказала, что несмотря на то, что подозреваемый нарушил правила дорожного движения и ехал без прав, его деятельность не является причиной гибели ребенка: «В данном случае речь идет о тяжелом ДТП, которое произошло по совпадению заслуживающих сожаления обстоятельств. Предъявлять обвинение тут некому».

В данном уголовном деле больше нет возможности собрать дополнительные доказательства. Поскольку в ходе расследования было установлено, что ДТП в Мяэтагузе было несчастным случаем, то с разрешения прокуратуры полиция прекратила производство по уголовному делу. Из материалов того же дела видно, что подозреваемый, управлял моторным средством без прав, то есть нарушил Закон о дорожном движении, поэтому материалы дела переданы для проведения расследования по проступку Идаской префектуре. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдтпида-вирумаамяэтагузеребеноксмерть
limon.ee
krasotka.ee
фестиваль tmw
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
вильяндиский стрелок-2
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:30
Uber по-казахски: на вызов прибыло такси с деревянными стульями вместо сидений (фото)
17:17
Российским мамам разрешат кормить грудью на работе
17:10
Не могу в это поверить! СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
17:09
Тыну Пальм: под влиянием инфляции растут и зарплаты
17:00
11 марта — запомните эту дату, таллиннцы! Она историческая!
16:51
Малинин застал соперника в постели своей жены
16:49
Валев Калд: левые едины – мы хотим идти в регионы!
16:49
Фото: Рианна представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже
16:48
Суд запретил Евросоюзу заставлять членов ЕС выдавать гуманитарные визы беженцам
16:35
Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет
16:35
Психологи дали советы для одиноких к 8 Марта
16:29
Кальюлайд помиловала Ильвеса (2)
16:27
Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу (1)
16:26
Как маленькая деталь на фото помогла обнаружить рак
16:20
Женщины-депутаты Маардуского горсобрания получат по 100 евро в честь 8 Марта
16:16
Ничего себе! Lady Gaga фанатеет от эстонского дизайна
16:08
Дело рук поджигателей? От садовых домиков остались только руины (фото)
16:00
Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео) (1)
15:48
Жена Евгения Осиновского: я не могу просто держать рот на замке и закрыть на это глаза
15:47
Фото: в России уже началась лихорадка в преддверие 8 Марта
Все новости
LimonЦеликом
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле (9)

Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео)

Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео) (1)

17:30
Uber по-казахски: на вызов прибыло такси с деревянными стульями вместо сидений (фото)
17:10
Не могу в это поверить! СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
17:00
11 марта — запомните эту дату, таллиннцы! Она историческая!
16:51
Малинин застал соперника в постели своей жены
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Фото: Рианна представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже

Фото: Рианна представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже

17:17
Российским мамам разрешат кормить грудью на работе
16:35
Психологи дали советы для одиноких к 8 Марта
16:16
Ничего себе! Lady Gaga фанатеет от эстонского дизайна
15:47
Фото: в России уже началась лихорадка в преддверие 8 Марта
SportsЦеликом
Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

11:53
WADA потратило 4 млн долларов на допинговые расследования в России (1)
ВпрокЦеликом
Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен (1)

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления?

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления? (1)

6. мар
Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea
Погода
Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

Фото: в Ляэне-Вирумаа свирепый глухарь атаковал автомобиль

Фото: в Ляэне-Вирумаа свирепый глухарь атаковал автомобиль

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Кальюлайд помиловала Ильвеса

Кальюлайд помиловала Ильвеса (2)

Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу

Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В среду жители Каламая останутся без горячей воды и отопления

В среду жители Каламая останутся без горячей воды и отопления

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

Культура
Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Самые читаемые
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(2)
Жена Евгения Осиновского: я не могу просто держать рот на замке и закрыть на это глаза
Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении
Кальюлайд помиловала Ильвеса(2)
Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу(1)
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(22)
Bалюта
USD
0,944 EUR
GBP
1,159 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees