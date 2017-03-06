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Суд запретил Евросоюзу заставлять членов ЕС выдавать гуманитарные визы беженцам

Rus.Postimees.ee
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Европейский суд в Люксембурге признал право стран-членов Евросоюза на самостоятельное решение в вопросах выдачи гуманитарных виз беженцам. Суд постановил, что общеевропейское право не обязывает страны ЕС выдавать визы, потому что подобные вопросы регулируются национальным законодательством каждого отдельного государства, передает NEWSru.

«Страны-члены Евросоюза в соответствии с правовыми нормами ЕС не обязаны предоставлять гуманитарные визы для людей, которые хотят прибыть на их территорию с намерением попросить убежище, но они по-прежнему вольны принимать такое решение на основании национального правового кодекса», - говорится в постановлении суда.

Этот вердикт стал ответом суда на иск супружеской пары с тремя детьми из Сирии, которой в октябре прошлого года отказали в гуманитарной визе в посольстве Бельгии в Бейруте. Семья планировала с помощью этой визы на срок до 90 дней легально попасть в Бельгию, а уже на месте подать заявление о предоставлении убежища, так как на родине им грозили преследования и пытки, отмечает DW.

Власти Бельгии, в свою очередь, отказались выдавать сирийским беженцам визы, объяснив свое решение тем, что те могут остаться на территории страны дольше чем на три месяца. В решении Брюсселя подчеркивалось, что государства-члены ЕС не обязаны принимать всех, кто оказался в «катастрофической ситуации».

В конце октября прошлого года суд наложил на Бельгию штраф в размере 4 тысяч евро за каждый день промедления с выдачей визы для семьи жителей Алеппо из пяти человек. Однако в ноябре суд первой инстанции Брюсселя постановил, что иммиграционные власти Бельгии не должны платить штраф за затягивание выдачи виз.

Вскоре после этого адвокаты сирийских беженцев обратились в суд ЕС в Люксембурге. По словам правозащитников, выдача визы для сирийской семьи является для ее членов единственной возможностью покинуть Алеппо, не прибегая к услугам перевозчиков беженцев.

Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкена, со своей стороны, ранее объяснял отказ тем, что сирийская семья запросила не гуманитарную, а краткосрочную визу, которая открывает ей право на прошение убежища. По его словам, если этой семье будут предоставлены визы на три месяца, то затем он «должен будет сделать это для каждого сирийца, даже если тот не имеет связей с нашей страной» (цитата по РИА «Новости»).

В Венгрии принят закон об отправке беженцев в спецлагеря

Тем временем парламент Венгрии одобрил законопроект, регламентирующий отправку прибывающих в страну мигрантов в специальные лагеря на южных границах страны. За это решение проголосовало большинство местных депутатов: 138 против 6, еще 22 парламентария воздержались, передает The Independent.

Согласно законопроекту, отныне мигрантам запрещается свободно передвигаться по территории Венгрии или покидать страну на тот период, пока местные власти будут рассматривать их обращения о предоставлении убежища. В этот период беженцы будут содержаться в транспортных контейнерах на границе с Сербией.

Решение венгерского парламента уже подверглось критике со стороны правозащитной организации Amnesty International. Документ также раскритиковало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое утверждает, что он нарушает обязательства Венгрии в рамках законодательства ЕС, отмечает «Русская служба BBC».

«Этот новый закон нарушает обязательства Венгрии по международному праву и законодательству Евросоюза, и он окажет ужасающее физическое и психологическое воздействие на женщин, детей и мужчин, которые и так уже сильно пострадали», - заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Сесиль Пуйи.

Пуйи напомнила, что, согласно международному праву и правилам ЕС, задержание беженцев и просителей убежища может иметь основания только в отдельных случаях - «когда это необходимо, разумно и пропорционально». Дети никогда не должны подвергаться заключению, подчеркнула она.

2 октября 2016 года в Венгрии прошел референдум об участии страны в обязательной программе распределения беженцев, предусмотренной Евросоюзом. На нем гражданам предлагалось ответить «да» или «нет» на вопрос: «Хотите ли вы разрешить Европейскому союзу принимать решение о переселении лиц, не являющихся гражданами Венгрии, в Венгрию без согласия Государственного собрания (парламента)?»

Национальная избирательная комиссия (НИК) Венгрии официально признала плебисцит несостоявшимся в связи с низкой явкой, которая составила около 43%. В то же время после подсчета голосов оказалось, что подавляющее большинство участников плебисцита - 98,3% (около 3,2 млн человек) - высказались против предложенной ЕС системы квот на распределение беженцев и только 1,7% сказали «да».

В 2015 году Венгрия столкнулась со стремительным наплывом мигрантов и беженцев, стремящихся в Европу. Как сообщала в августе 2015 года Международная организация по миграции (МОМ), на тот момент в Венгрии было зарегистрировано 110 тысяч заявлений о предоставлении статуса беженца. Это в пятьдесят раз больше, чем в 2012 году, и в пять раз больше, чем в 2014 году, сообщал центр новостей ООН. Тогда в страну ежедневно через Сербию прибывали около трех тысяч беженцев. В сентябре 2015 года фоне миграционного кризиса в отставку подал министр обороны Венгрии Чаба Хенде. Осенью 2015 года Венгрия в надежде остановить приток нелегальных мигрантов в страну возвела стены на своих границах с Сербией и Хорватией.

С начала 2016 года границу Венгрии пересекли более 17 тысяч нелегальных мигрантов. За весь 2015 год их было около 391 тыс. Из 199 тыс. поданных прошений об убежище (более 177 тыс. в 2016-м и 22 тыс. в 2015-м) Венгрия приняла положительное решение в 264 случаях.

5 июля 2016 года в Венгрии вступил в силу закон, согласно которому мигранты, которые нелегально пересекли границу страны и которых задержали в пределах восьмикилометровой пограничной зоны, будут без судебного процесса отправляться обратно в Хорватию или Черногорию.

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